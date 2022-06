Ubriaco al volante, semina il panico in centro: sfascia auto, fioriere e poi si scaglia contro la polizia

LECCE – Ubriaco al volante di un Fiat Doblò, semina il panico per le vie del centro storico di Lecce, minacciando i passanti e danneggiando col suo mezzo diverse auto in sosta nonché varie fioriere. All’arrivo della polizia, poi, dopo avere tentato un’inutile fuga, aggredisce verbalmente e fisicamente due agenti, spuntandoli in faccia, per poi sfasciare a calci i finestrini della Volante.

Si è conclusa con l’arresto la serata “brava” del 35enne Daniele Costante, di Gallipoli, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per i reati di danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale nonché guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e degli stupefacenti.

Tutto ha avuto inizio attorno alle 21 di ieri, quando la sala operativa della Questura di Lecce ha ricevuto la segnalazione di un Doblò che sfrecciava pericolosamente in via D’Amelio, nel centro storico della città, con alla guida un giovane che minacciava i passanti e sbatteva col suo mezzo contro le auto in sosta.

Intercettato dalla pattuglia mentre usciva da piazza Duomo, il 35enne ha imboccato via Vittorio Emanuele II, ignorando per alcuni metri l’alt che gli veniva intimato dai poliziotti con sirene e lampeggianti. Giunto nei pressi della Chiesa di Sant’Irene, però, è stato bloccato.

Notando il suo stato di ubriachezza ed il fatto che il mezzo presentasse tutta la parte anteriore completamente danneggiata sul lato destro, i poliziotti hanno chiesto al giovane di fornire le sue generalità. Ma questi ha reagito improvvisamente andando in escandescenza ed iniziando a rivolgere offese e minacce nei confronti degli agenti. Poi, in preda ad uno scatto d’ira, ha iniziato a sputare colpendo in faccia i due poliziotti, uno dei quali è stato raggiunto al volto da una manata.

Costante non si è dato per vinto e, una volta all’interno della Volante, ha iniziato a scalciare contro gli sportelli, riuscendo persino ad infrangere il finestrino di quello sinistro, continuando sempre a minacciare, offendere e sputare nei confronti dei poliziotti.

Oltre alle vetture in via D’Amelio, il 35enne – come è stato poi scoperto dagli agenti della Municipale, intervenuti sul posto per i rilievi di competenza – si è reso responsabile anche del danneggiamento di tre fioriere ornamentali in via Delle Bombarde nonché di un segnale stradale e di due bidoni della spazzatura, riversi per terra e danneggiati.

Il gallipolino è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato in mattinata con rito direttissimo.

