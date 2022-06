Con circa 250 grammi di cocaina in casa: 34enne lascia il carcere

SQUINZANO (Lecce) – Ha lasciato il carcere Martino Cristian Fedele, 34enne di Squinzano, finito in manette nella giornata di mercoledì con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip Giovanni Gallo, pur convalidano l’arresto, ha alleggerito la custodia cautelare in carcere con i domiciliari.

Il giovane era stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, al comando del luogotenente Giovanni Dellisanti, al termine di un mirato servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. I militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo da cui sono spuntati 250 grammi di cocaina (20 dei quali già suddivisi in dosi), 26 grammi di marijuana nonché due bilancini, materiale per confezionare le dosi e 155 euro in contanti. Nell’udienza Fedele ha ammesso il possesso della sostanza stupefacente finalizzata, a suo dire, per uso personale e solo in parte alla vendita a terzi.

Il giudice ha così alleggerito la misura alla luce dello stato di incensuratezza e dell’atteggiamento collaborativo dimostrato nel corso dell’interrogatorio.

Fedele è difeso dagli avvocati Angelo D’Elia e Mario Pede.