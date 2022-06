Condannato in primo grado assolto in appello legale rappresentante di una società di prefabbricati dall’accusa di bancarotta

TREPUZZI (Lecce) – Rischiava di lasciare a casa 100 dipendenti in un periodo già complesso a causa della pandemia dopo una condanna di primo grado per bancarotta. In Appello, però, la sentenza è stata ribaltata e la Corte (Presidente Nicola Lariccia, Giuseppe Biondi e Antonia Martalò) ha assolto perché il fatto non sussiste M.L.T., 49 anni, di Lecce, legale rappresentante di una grossa azienda di prefabbricati con sede a Trepuzzi, leader nel settore in tutto il mondo. La difesa, rappresentata dagli avvocati Massimo Manfreda e Riccardo Giannuzzi, si ritiene molto soddisfatta perché si è conclusa nel miglior modo possibile una vicenda delicata dal punto di vista non solo giudiziario ma anche umano e sociale”.

Eppure l’imprenditore era finito sul banco degli imputati con l’accusa di bancarotta del cosiddetto “terzo” insieme al legale rappresentante di una delle più importanti aziende europee nella costruzione di motori (giudicato separatamente con rito ordinario). Secondo le indagini, avviate dalla procura di Roma e poi arrivate a Lecce per competenza territoriale, l’azienda di motori finita in cattive acque (e successivamente dichiarata fallita) negli anni scorsi sarebbe entrata in rapporti d’affari con la società salentina, una realtà economica solidissima che decise di comprare dei contratti d’appalto ministeriali del valore nominale di 2 milioni di euro per 200mila euro considerate le difficoltà economiche in cui versava la società di motori.

Link Sponsorizzato

Per gli inquirenti il prezzo pattuito non sarebbe stato congruo. Si è così ipotizzato un accordo sotto banco nella cessione del ramo d’azienda ed è stata così aperta un’inchiesta. Il processo di primo grado per l’imprenditore salentino si è chiuso con una condanna a 2 anni di reclusione emessa al termine del giudizio in abbreviato davanti al gup Cinzia Vergine. La difesa, però, depositate le motivazioni, presenta ricorso in appello. E nonostante il sostituto procuratore generale di udienza Maria Cristina Rizzo avesse chiesto la conferma della condanna nei giorni scorsi la Corte ha riformato la sentenza assolvendo l’imprenditore con formula piena. Nel processo la curatela non si era costituita parte civile.