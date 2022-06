Diffamò funzionaria comunale? Assolto con formula piena vicesindaco di Nardò

NARDO’ (Lecce) – Perché il fatto non sussiste. Questo è l’epilogo della vicenda che ha visto coinvolto, suo malgrado, l’attuale vicesindaco del Comune di Nardò Oronzo Capoti che, oggi, per merito della sentenza del Giudice di Pace Sezione Penale di Lecce, avvocato Anna Maria Cosi, che si è riservato la motivazione della sentenza si è visto assolvere con la formula più piena.

Il fatto risale addirittura al lontano 15 dicembre 2014 quando, in un concitato consiglio comunale, l’allora consigliere comunale d’opposizione al Sindaco Marcello Risi, aveva reso dichiarazioni giudicate aspramente critiche in ordine al “modus operandi dell’ufficio dell’area funzionale 3 in ordine: alla nomina dei componenti il comitato tecnico scientifico del Museo della Memoria e dell’Accoglienza di S. Maria al Bagno – (incarico gratuito) che, però, gli erano valse la querela per diffamazione della funzionaria comunale la dottoressa Cacudi, costituitasi parte civile e difesa dall’avvocato Maurizio Sanasi.

Nel procedimento che ne è scaturito sono stati ascoltati in qualità di testimoni anche l’ex Sindaco Risi oltre alla dirigente (in pensione) Dr.ssa Debenedittis, l’allora consigliere comunale di maggioranza Daniele Piccione, attualmente nella stessa carica tra i banchi dell’opposizione e le parti coinvolte. Capoti è stato difeso dall’avvocato Vincenzo Candido Renna che ha puntato sull’assoluta legittimità di critica politica indirizzata all’allora maggioranza cittadina e non già alla funzionaria Cacudi.

Dello stesso avviso è stata il Giudice di Pace che, quindi, chiude la questione che ha occupato le aule del Tribunale per quasi sei anni. Viva soddisfazione è stata espressa dall’avvocatoo Vincenzo Candido Renna che ha dichiarato: “Si tratta di una sentenza che francamente aspettavamo da tempo e che finalmente fa coincidere la verità processuale con quella di fatto, cioè che nessuna diffamazione era stata posta in essere dall’allora consigliere d’opposizione Capoti”.