Ergastolo per l’omicidio di un minore: esponente di spicco della vecchia Scu lascia il carcere

SAN DONATO (Lecce) – Ottiene i domiciliari Giovanni Maiorano, l’ex boss di San Donato, condannato all’ergastolo per l’omicidio di un 17enne consumato nel lontano 1990. Carnefice ma anche vittima, il 65enne considerato negli anni scorsi una delle figure di spicco della Sacra corona unita leccese. Circa quindici anni fa, infatti, Maiorano perse moglie e figlia uccise da Angelo Izzo, il famoso “Mostro del Circeo”, omicida reoconfesso di quei due duplici omicidi. Ora Maiorano è tornato in libertà per motivi di salute dopo oltre 20 anni trascorsi dietro le sbarre.

L’ex boss sta male e necessita di cure adeguate ad uno stato psicofisico sempre più precario infiacchito da una grave patologia. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha così accolto l’istanza dell’avvocato difensore Mauro Marzano che aveva chiesto la sospensione o quantomeno il differimento della pena dopo che l’ergastolano “era stato trasferito dal carcere di Bari a quello di Lecce con grave ritardo” vicenda sulla quale potrebbe essere presentato un esposto dal suo avvocato.

Link Sponsorizzato

L’incompatibilità con il regime carcerario era stata evidenziata nel processo in abbreviato condizionato dal deposito della documentazione e di tutte le certificazioni con cui la difesa attestava l’aggravarsi di una malattia neurodegenerativa dopo l’evasione di Maiorano questa estate da una Crap (Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica). Una fuga breve e costata il rientro dietro le sbarre per l’ex boss. In sede di processo il giudice per l’udienza preliminare aveva accolto la richiesta di concedere i domiciliari in una Crap ma Maiorano è rimasto comunque in carcere perché non si trovava una casa di cura disponibile.

Con l’aggravarsi delle condizioni di salute la difesa ha sollecitato un immediato trasferimento che è stato disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce nei giorni scorsi dopo una melina andata avanti per circa quattro mesi del Carcere di Bari e del Tribunale di Sorveglianza del capoluogo di regione. E Maiorano, ora, si trova ai domiciliari in casa della madre nella “sua” San Donato.

Link Sponsorizzato