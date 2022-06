Fece irruzione in casa di una donna e tentò di violentarla: rumeno torna libero dopo condanna a 2 anni

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Si sarebbe introdotto in casa di una donna cercando di violentarla impugnando un coltello ma venne respinto dall’energica opposizione della vittima. I.M.G., 36enne di origini rumene ma residente a Gagliano del Capo, è stato condannato in abbreviato a 2 anni di reclusione (pena sospesa e non menzione) con l’accusa di tentata violenza sessuale aggravata. La sentenza è stata emessa dal gup Michele Toriello che ha livellato verso l’alto la richiesta di 1 anno e 8 mesi invocata dal pubblico ministero Maria Consolata Moschettini. Il dispositivo prevede anche un risarcimento in favore della parte civile (assistita dall’avvocata Ada Carolina Coluccello sostituita processo dal collega Biagio Palamà) liquidato in via equitativa in 5mila euro.

Il giovane straniero venne arrestato per quell’incursione che non doveva essere per nulla un incontro tra amici. I.M.G. fede irruzione in casa della donna accedendo dalla porta esterna lasciata aperta e che si affacciava sul retro. Afferrò la vittima con una mano per i cappelli mentre con l’altra impugnava un coltello da cucina puntandolo alla gola della donna. La minacciava di morte intimandole di fare silenzio. Il tentativo di stupro, fortunatamente, non andò a buon fine. La vittima, infatti, si oppose facendo cadere per terra il suo aggressore ma venne bloccata, immobilizzata, afferrata per i capelli, fatta cadere a terra dove il giovane rumeno cercò nuovamente di abusare di lei.

La donna, in un’opposizione tanto strenua quanto eroica, si allontanò chiudendosi in camera facendo scattare i soccorsi. Sul posto si fiondarono i carabinieri della stazione di Gagliano del Capo che arrestarono l’uomo accompagnato in carcere. Il giovane, dopo la sentenza, è ritornato in libertà. A difenderlo, l’avvocato Maria Lorena Puscio.