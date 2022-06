Giunta Salvemini, confermate le nostre anticipazioni: Signore vicesindaco e Nuzzaci ai Lavori Pubblici

LECCE – La nuova giunta senza Alessandro Delli Noci, che si prepara a fare l’assessore regionale allo Sviluppo economico, non modifica gli equilibri già stabiliti: spetta all’area dell’ex vicesindaco dimissionario la delega ai Lavori Pubblici, una delle più importanti, che viene assegnata al nuovo assessore Marco Nuzzaci. Il ruolo di vicesindaco, invece spetta al già assessore alla Polizia municipale, Sergio Signore, il più votato alle scorse comunali, militante del Pd. Le nomine sono state comunicate ufficialmente in mattinata, all’interno di una conferenza stampa online, con le principali testate giornalistiche leccesi. “Questo ultimo mese trascorso insieme ci è servito a risolvere alcune partite che erano rimaste aperte – spiega il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini – Il nostro è stato un percorso denso, ricco e appassionante. Preso atto delle dimissioni di Alessandro ho nominato vicesindaco Sergio Signore, il più suffragato e il più anziano (è in Consiglio da 2002): mi darà una grossa mano e sarà al mio fianco in questo ruolo importante.

Poi ho nominato Marco Nuzzaci assessore ai Lavori Pubblici della città di Lecce, mentre Cristian Gnoni si occuperà di Agenda digitale. Programmazione strategica, Europa e Innovazione le ho riservate per me. Ringrazio Alessandro per la possibilità di aver lavorato al suo fianco”. L’agenda di lavoro non muta. Intanto Salvemini si augura che Delli Noci sia impegnato nell’esecutivo regionale, al fianco di Michele Emiliano, “perché sicuramente saprà fare bene”. Ci sono molte questioni in ballo, a cominciare dall’ex Massa, una grande ferita nel cuore della città che attende di essere rimarginata: “Ho chiesto ad Alessandro di farmi un memorandum scritto dei vari capitoli in corso. L’assessore Nuzzaci dovrà avere il tempo di studiare tutte le questioni e noi lo aiuteremo”. Il sindaco non ha ritenuto di tenere la delega al personale per sé (conferendola all’assessore Gnoni). Il personale del Comune di Lecce dovrebbe essere incrementato: ci sono sempre più in difficoltà sul piano dell’organico (in tanti si sono pensionati e un enorme carico di lavoro grava su pochi in diversi uffici).