Guida Gambero Rosso Ristoranti d’Italia 2021: ecco Le Due Forchette del Salento

È uscita la nuova Guida ai Ristoranti d’Italia 2021 del Gambero Rosso. Si tratta di un’edizione speciale, realizzata in piena pandemia che per la prima volta non ha voti né valutazioni analitiche, quindi, “un’edizione che oggi come non mai – spiegano nella presentazione ufficiale – dà servizio al lettore e visibilità a chi ce la sta mettendo tutta per stare a galla. Rimangono i simboli (Forchette, Gamberi, Bottiglie, Mappamondi, Boccalini, Cocotte, da uno a tre a seconda del grado di eccellenza), spariscono voti e numeri”.

Tra i 2650 locali di questa edizione così difficile, nella Guida si meritano due forchette i ristoranti leccesi : Alex, Bros’ , Primo Restaurant, e Aqua Le dune Suite Hotel di Porto Cesareo. Questi locali non sono nuovi a riconoscimenti di questo tipo. Da anni ormai si confermano come ristoranti in cui poter assaggiare prelibatezze realizzate con materie prime di prima scelta in un luogo in cui nulla è lasciato al caso ma pensato e realizzato per offrire alla clientela un servizio di altissima qualità.