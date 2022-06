Il film della settimana: “Lo spietato”

Il film, ambientato negli anni 80, diretto da Renato De Maria e tratto dal libro “Manager calibro 9” di Piero Colaprico e Luca Fazzo, è ispirato alla vera storia del criminale Saverio Morabito ed è visibile su Netflix. Santo Russo (Riccardo Scamarcio) figlio di un ex componente della ‘ndrangheta, ancora adolescente lascia la Calabria per raggiungere insieme alla madre e al fratellino, il padre che si è trasferito in un paesino alla periferia di Milano.

Il ragazzo stringe amicizia con il figlio del salumiere del piccolo centro dove abita e grazie a lui imparerà facilmente il dialetto milanese, cosa che gli renderà più semplice l’integrazione nell’ambiente. La notte di capodanno i due ragazzi verranno ingiustamente accusati del furto di una lambretta, ciò costerà a Santo l’esperienza del carcere che cambierà la sua vita. Infatti lì stabilirà un forte legame con un criminale calabrese detto Slim. Una volta fuori dal carcere Slim coinvolgerà Santo nel vortice dei suoi loschi giri di affari, dalle rapine ai sequestri di persona, agli abusi edilizi, fino alla raffinazione dell’eroina.

Santo finisce col divenire uno tra i più temuti boss della malavita milanese e in seguito si trasformerà in un ricco imprenditore strettamente collegato con la mala locale, per arrivare in fine a collaborare con la giustizia. Il film offre un ritmo incalzante, la messa in scena e un’interpretazione eccellente di Scamarcio che rende il suo personaggio efficace, ironico e sopra le righe, altrettanto brava è Sara Serraiocco che interpreta la moglie di Santo presentandoci l’evoluzione psicologica del suo personaggio da anonima adolescente a donna sicura; altra donna di rilievo accanto a Santo, è la sua amante francese impersonata da Marie Ange Casta, con la sua grazia e charme tipicamente francesi.

Il regista De Maria si dimostra abile e disinvolto nel destreggiarsi nel campo della criminalità italiana degli ultimi 30 anni, la sceneggiatura risulta interessante nella sua globalità anche se nella prima parte del film è sicuramente più avvincente. Anche i costumi sono stati scelti con estrema cura visionando la Maison Versace, la rivista Vogue e consultando i massimi esperti del vintage, contribuendo a realizzare una fedele ricostruzione storica e l’atmosfera tipica della Milano di quegli anni, rendendo il film imperdibile.

