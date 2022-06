Infermiere del “Fazzi” in quarantena da giorni si toglie la vita in casa: aperta un’indagine

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Si è tolto la vita in casa nei giorni di quarantena che stava trascorrendo nella propria abitazione. E sulla morte di un infermiere è stata aperta un’indagine. La tragedia, come un fulmine a ciel sereno, si è consumata in mattinata nel comune di Presicce-Acquarica. La vittima aveva 58 anni. Da tempo lavorava nel reparto di cardiologia dell’ospedale “Vito Fazzi” ed era entrato in contatto (fuori dall’ospedale) con un soggetto risultato positivo al Covid. Da giorni l’infermiere si trovava in quarantena domiciliare. Non aveva contratto il virus, fortunatamente. Dopo il primo tampone era risultato negativo e a giorni si sarebbe sottoposto ad un secondo test per poter tornare a vivere la quotidianità con assoluta normalità. L’attesa, però, non lo ha aiutato. E questa mattina ha compiuto l’insano gesto iniettandosi il contenuto di una flebo in corpo.

È stata la moglie a compiere la tragica scoperta. Il marito era in camera da letto e non dava alcun segnale di vita. Sono stati allertate un’ambulanza India Ugento e un’automedica da Gagliano. I sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Per le modalità del ritrovamento del cadavere non è stato firmato il certificato di morte e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Tommaso Maggio. I militari hanno effettuato una lunga ispezione dell’abitazione sequestrando la flebo e alcune buste di medicinali. Come atto dovuto è stata aperta un’indagine dalla procura di Lecce. La salma, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stata trasferita presso l’ospedale “Vito Fazzi” dove, nelle prossime ore, verrà eseguita una visita esterna sul corpo della vittima. Solo in un secondo momento gli inquirenti valuteranno l’opportunità di richiedere un’autopsia.

“Siamo tutti sgomenti per la prematura scomparsa del nostro concittadino” – commenta il sindaco Paolo Rizzo. Sono stato informato questa mattina da alcune persone e questa tragedia si abbatte come un fulmine a ciel sereno sulla nostra comunità. In momenti del genere qualsiasi parola potrebbe essere superflua ma mi sento, a nome dell’intera cittadinanza, di rivolgere un pensiero speciale per la famiglia dell’infermiere in un momento così doloroso. Era una persona buona, gentile e riservata ma sempre prodiga nell’aiutare il prossimo anche per il suo lavoro”. E dispiace dover commentare una simile tragedia che va a colpire una delle categorie professionali impegnate in prima linea nella lotta contro il Covid.