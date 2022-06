Lite per questione di viabilità, 49enne in prognosi riservata dopo una coltellata: arrestato Amin Afendi

CASARANO (Lecce) – Accoltella un buttafuori nei pressi di un bar e lo spedisce in ospedale, ma viene subito bloccato dai carabinieri e arrestato.

Il protagonista è il 29enne Antonio Amin Afendi, scampato il 25 ottobre 2019 ad un agguato a colpi di Kalashnikov, arrestato dai carabinieri della stazione di Casarano, con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma.

Il grave episodio si è verificato attorno alle 17 nei pressi di un bar in via Solferino, dove Afendi si è scagliato contro un 49enne del posto – A.B. le sue iniziali – colpendolo con una coltellata al fianco sinistro per un diverbio nato per questioni di viabilità, anche alla presenza della convivente della vittima dell’accoltellamento, che nel frangente si era frapposta fra i due al fine di scongiurare ulteriori conseguenze.

Il pronto intervento dei carabinieri, rimasti illesi, ha consentito di disarmare il 28enne e di immobilizzarlo, sequestrando l’arma.

La vittima dell’aggressione è stata invece trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Casarano, dove si trova ricoverata con prognosi riservata. Per Afendi, su disposizione del pubblico ministero di turno Alessandro Prontera, sono scattati gli arresti domiciliari.

