Nel call center 5 dipendenti in nero e 7 irregolari, tutti vicini in barba alle norme anticontagio

CASARANO (Lecce) – Nel call center, oltre a non rispettare il distanziamento di almeno un metro tra i lavoratori, erano al lavoro 12 lavoratori, 5 dei quali in nero e 7 irregolari. E pertanto, per l’amministratore unico della società, è scattata la denuncia per una serie di reati, oltre a sanzioni e ammende per un totale di oltre 45mila euro.

È il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della stazione di Parabita, col supporto del personale del Nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma, che hanno deferito in stato di libertà un 62enne – D.B. le sue iniziali – nei cui confronti è scattata anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Link Sponsorizzato

Nel corso dell’ispezione, come detto, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un importo pari a 30mila e 400 euro nonché contestato ammente per un totale di 17mila e 200 euro. Inoltre, all’atto del controllo, i dodici dipendenti intenti a lavorare si trovavano (come visibile anche nelle immagini fornite dall’Arma) a meno di un metro l’uno dall’altro, in barba alle disposizioni per contenere il contagio da Covid-19.