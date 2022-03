Qualità della vita 2019, Lecce all’81esimo posto su 107. Valori Comuni: “Sempre peggio: si acceleri con l’ex Massa”

LECCE – L’ultimo rapporto sulla qualità della vita dei leccesi è un’altra doccia fredda: siamo agli ultimi posti. Ma il rapporto si riferisce a tutta la provincia e non solo alla città di Lecce. Nonostante questa doverosa precisazione le opposizioni prendono la palla al balzo per criticare la gestione leccese. Per Valori Comuni non c’è bisogno di classifiche particolari per capire che Lecce è una città priva di parcheggi, piena di strisce blu, anche davanti Al Fazzi, e in predissesto (quindi con una scarsa capacità di spesa). La pandemia ha dato il colpo di grazia. Ma basta percorrere la città per far subire all’auto delle durissime botte dovute a tutta una serie di buche. L’amministrazione Salvemini sta cercando di intervenire su varie zone per sistemare le cose, ma per ora gli svantaggi sono tanti rispetto alle più ricche città del nord come Bergamo. “Sempre peggio! Peggiora di ulteriori due posizioni, rispetto all’anno precedente e rispetto alle altre province italiane, la qualità della vita a Lecce, nel 2019 – tuona un comunicato del Movimento Valori Comuni –

È quanto emerge dalla consueta, annuale classifica stilata da Italia Oggi e dall’Università La Sapienza”.

Link Sponsorizzato

“Imporre con uno stile di altri tempi un piano traffico che implica pesanti limitazioni alla circolazione delle auto nel centro città- sostiene Diego Palumbo, presidente di Valori Comuni – continuare ad operare una pesante riduzione dei parcheggi e aumentare le relative tariffe; affossare le attività commerciali e perseguire la desertificazione del centro storico; sbandierare una finta riqualificazione delle periferie; pubblicizzare le piste ciclabili non ciclabili, forzare l’uso dei monopattini e del bike sharing, ecc; non erano tutte azioni politiche che avevano l’obiettivo di incrementare la qualità della vita dei leccesi?

Ebbene, i fatti dimostrano l’esatto contrario e palesano che si tratta di un piano traffico totalmente fallimentare!

Continuare ostinatamente ad inseguire ideologie staccate dalla realtà e dalla difficile situazione che stiamo vivendo, sta generando molti danni alla città ed ai leccesi.

Il Sindaco e la sua giunta farebbero bene – conclude Palumbo – ad immaginare un futuro che sia realmente possibile per una città bella come Lecce, anziché inseguire ideali utopici a spese dei leccesi e ad adoperarsi per attivare i parcheggi ‘ex Enel’ (annunciati come in dirittura d’arrivo in una conferenza stampa di Salvemini risalente di a circa 2 anni fa e poi caduti nel dimenticatoio) ed ex ‘caserma Massa’”.