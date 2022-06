Scopre il tradimento del compagno e inizia a tormentare l’amante: nei guai una professionista

SANNICOLA (Lecce) – Scopre la tresca del compagno con un’altra donna e inizia a molestare l’amante fino a quando non viene denunciata. Oltre la beffa del tradimento una professionista di Sannicola rischia ora di finire sotto processo con l’accusa di stalking. Troppe telefonate arrivavano sul numero del compagno anche in piena notte per non intuire che l’uomo potesse avere una storia clandestina. Mesi fa ha così preso il cellulare del convivente ed è risalita al mittente delle chiamate: una donna, per giunta bella e avvenente. Una rivale, insomma che stava rubando il cuore del suo uomo.

Rabbia e gelosia avrebbero fatto il resto spostando la vicenda su un piano prettamente penale. Perché l’insospettabile stalker non avrebbe accettato di dover condividere il proprio uomo con un’altra donna. E per circa un anno e mezzo (fino a novembre dello scorso anno) avrebbe iniziato a molestarla nei modi più disparati. Le avrebbe inviato numerosi messaggi; le avrebbe telefonato a qualsiasi ora del giorno e della notte (si stimano circa 300 chiamate) contattandola sulle varie utenze con chiamate dal contenuto per nulla amichevole e socievole; sarebbe transitata sotto casa quotidianamente per incontrarla e rivolgerle minacce, ingiurie e volgarità di ogni genere.

Nell’ottobre di un anno fa la professionista avrebbe pedinato la “rivale” in macchina mentre quest’ultima si trovava in compagnia del figlio piccolo cercando di mandarla fuori strada continuando a indirizzarle una serie di insulti e di offese dal finestrino. E da quel momento la vita della persona offesa si sarebbe trasformata in un autentico incubo con il persistente timore di trovarsi la donna in ogni luogo in cui si recasse. Dopo la denuncia, il pubblico ministero Alessandro Prontera ha aperto un fascicolo d’inchiesta. La professionista è stata anche interrogata nel corso delle indagini preliminari. Davanti ai carabinieri, in caserma, ha ammesso le innumerevoli telefonate intercorse con l’amante del compagno negando, però, di aver mai inseguito la donna con il figlioletto in macchina.

La procura ha comunque chiuso le indagini in cui si contesta all’indagata l’accusa di stalking. E ora potrebbe avanzare richiesta di riti alternativi tramite il proprio avvocato Marco Buccarella per chiudere la propria vicenda giudiziaria dopo aver anticipatamente chiuso la relazione con il compagno che, per mesi, si sarebbe divertito alle sue spalle con un’altra donna.