Tre decessi di pazienti ricoverati per Covid: tra le vittime anche un 46enne

CAVALLINO (Lecce) – Tre decessi nelle ultime ore di pazienti ricoverati per Covid. A perdere la vita un 46enne, residente nel campo rom “Panareo” e due 84enni, di cui uno residente a Cavallino, l’altro di origini albanesi. Particolare sgomento ha suscitato la morte del giovane ospite nella struttura che sorge lungo la statale 7ter. Il paziente è il figlio della donna di 66 anni deceduta nelle scorse settimane sempre per le complicanze causate dal Covid.

Una morte che aveva fortemente turbato l’intera comunità rom. Una delegazione, poche ore dopo il decesso, si era persino presentata in ospedale per tributare l’ultimo saluto ad una donna che, nel campo, era ben voluta da tutti. I tre pazienti erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva del Dea da giorni ma le loro condizioni erano apparse critiche da subito. Non si arresta la scia di morti di soggetti che hanno avuto la sfortuna di incrociare il virus. Spesso il Covid accelera quadri clinici già precari a causa di altre patologie pregresse di cui soffrono molti dei pazienti che poi non ce la fanno. Ma tale valutazione non può assolutamente far sottovalutare la forza di un virus che mette a forte rischio, in alcuni casi, anche la salute di soggetti sani e senza patologie.

Di certo la giornata di oggi ha segnato in tutta la Regione una recrudescenza del virus con un picco di decessi legati ad una singola giornata. Sono stati 1.567 i nuovi casi di infezione da covid-19, a fronte di 9.770 test effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione nel bollettino. La percentuale dei tamponi positivi su quelli svolti è stata del 16,04, simile alla media della scorsa settimana m il dato più pesante è stato quello dei decessi. Complessivamente ben 52.