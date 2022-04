Concessioni balneari, torna il sereno nel centrosinistra: confronto Pd-Salvemini

LECCE – Si è tenuto in mattinata a Palazzo Carafa l’incontro richiesto dal Partito democratico per approfondire le tematiche legate alle concessioni balneari con l’obiettivo di condividere le scelte che come maggioranza abbiamo di fronte.

“Giudichiamo l’esito del confronto del tutto positivo – spiega il capogruppo Antonio Rotundo –

Si è avuta conferma che il provvedimento di ‘proroga tecnica triennale delle concessioni in essere’, per i concessionari che intenderanno esercitare questa opzione, sarà rilasciato senza alcuna condizione.

Ovviamente, al termine del periodo indicato, dovrà procedersi sulla base della disciplina normativa a quell’epoca vigente.

Comune e condiviso dal sindaco e dal PD è l’auspicio che il Parlamento provveda quanto prima e, nel solco della disciplina comunitaria, definisca una disciplina che contemperi al meglio l’interesse pubblico alla tutela del demanio marittimo e la garanzia di accesso, con trasparenza e a parità di condizioni, alla fruizione dei beni demaniali.

Si è pure avuta conferma che, per coloro che decideranno di optare per la sola dichiarazione di volersi avvalere del diritto alla prosecuzione dell’uso dei beni demaniali in applicazione dell’art. 182 del la legge 77/2020 il settore demanio marittimo – come previsto da interpello del dirigente – ne prenderà atto adottando, nei casi in cui ciò sarà necessario, i nuovi provvedimenti autorizzativi relativi a installazioni accessorie, a norma della legislazione vigente”.

COMUNICATO CONGIUNTO

FEDERBALNEARI, SIB E CNA

“A seguito del comunicato stampa del partito democratico relativo alla problematica sulla proroga delle concessioni demaniali nel territorio di Lecce, le sigle sindacali SIB, Federbalneari e CNA balneari intendono innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento al PD per l’impegno profuso che ha generato una apertura al dialogo dell’amministrazione comunale sulle varie criticità connesse alla questione. L’augurio è : Confidiamo che tale apertura possa generare un immediato dialogo e confronto con le sigle sindacali al fine di una auspicata e immediata soluzione del problema. Questo considerato gli atti ad oggi adottati, ed i ristretti tempi a disposizione,(7 dicembre 2020) e la perdurante efficacia dei provvedimenti di diniego sulla proroga dei titoli concessori ovvero della esistenza di condizionalità rispetto agli atti da adottare”.