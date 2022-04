A spasso con pistole, asce e roncole. Raffica di arresti e denunce nel basso Salento

SALENTO – Cinque arresti e quattordici denunce ad opera dei carabinieri della Compagna di Casarano, impegnati negli ultimi giorni in un servizio di controllo straordinario del territorio.

A Racale è finito ai domiciliari P.P., 55enne, perché dovrà scontare la pena definitiva residua di 2 anni di reclusione per calunnia. Sempre a Racale è stato arrestato il 43enne Marco De Lorenzis, già ai domiciliari, sorpreso a rincasare con tubi e manicotti probabilmente rubati. È finito in carcere con le accuse di evasione e ricettazione.

A Ugento è stato arrestato e ristretto ai domiciliari un incensurato rel posto, che in auto nascondeva oltre mezzo chilo di marijuana. Ai domiciliari anche un 28enne ugentino, che dovrà espiare la pena di 4 anni, 4 mesi e 7 giorni di reclusione per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Nello stesso comune messapico è finito nei guai un pensionato del posto, già ai domiciliari, riconosciuto colpevole per il reato di violenza sessuale, commesso nel 2001 e nel 2006, nonché di evasione, commessa nel 2018, così come accertato da quei carabinieri e per cui è stato condannato alla pena complessiva di 12 anni e mesi 8 di reclusione.

Denunciati due automobilisti a Casarano e Melissano, sorpresi in giro con una roncola, un’ascia e una pistola a salve priva di tappo rosso.

A Taviano, invece, è stata denunciata una badante che in circa tre anni aveva sottratto circa 10.000 euro in contanti all’anziano che accudiva. La donna è stata incastrata dalla registrazioni di alcune telecamere nascoste installate appositamente in casa dagli investigatori.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, poi, sono stati denunciati altri due uomini: l’autovettura condotta dal primo, sprovvista di copertura assicurativa, era stata acquistata da questi presso una concessionaria di autovetture, senza la formalizzazione del passaggio di proprietà, motivo per cui l’ex proprietario (il passeggero), ne aveva denunciato falsamente il furto presso la stazione carabinieri di Ugento.

Altre denunce sono scattate a Collepasso a Ruffano. Nel primo comune, nei guai è finita una donna di origine rumena perché, approfittando di un momento di distrazione del proprietario di un panificio, si era impossessata di circa 80 euro presenti sul bancone del negozio.

A Superano, invece, i militari hanno denunciato due uomini del posto perché responsabili dello sradicamento di 10 piante di alberi di ulivo presenti su un appezzamento di terreno di un anziano contadino, per poi ripiantarle sul proprio. Denunciata anche una donna che aveva effettuato sul proprio conto corrente un bonifico bancario di 1500 euro, senza che l’intestataria del conto ne fosse al corrente.

Durante gli accertamenti, infine, i carabinieri hanno segnalato al prefetto quattro giovani per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, ispezionato 450 mezzi e controllato 550 persone