L’almanacco di oggi 27 giugno

Il Santo del giorno: S. Cirillo d’Aless. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci tene sordi batte le carte. Significato: Chi tiene soldi mischia le carte.

– Sono nati in questo giorno

1462 Luigi XII

1955 Isabelle Adjani

1971 Serginho

– Proverbio

Non tutti i piedi stanno bene in una scarpa

– Accadde oggi

1940 l’esercito sovietico attacca la Romania

1978 Entrano in commercio i primi floppy disc per i personal computer

– Scoperte

La Apple a la Tandy mettono in commercio quest’anno i primi dischetti magnetici per i personal computer. È una vera rivoluzione nel campo dell’informatica, poichè fino a questo momento programmi e archivi erano costretti a “girare” su cassette magnetiche. Il floppy consente invece la ricerca di file in tempo reale offrendo un nuovo, grande sviluppo all’industria del software.