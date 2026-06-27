L’almanacco di oggi 27 giugno

Il Santo del giorno: S. Cirillo d’Aless. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci tene sordi batte le carte. Significato: Chi tiene soldi mischia le carte.
– Sono nati in questo giorno
1462 Luigi XII
1955 Isabelle Adjani
1971 Serginho
– Proverbio
Non tutti i piedi stanno bene in una scarpa
– Accadde oggi
1940 l’esercito sovietico attacca la Romania
1978 Entrano in commercio i primi floppy disc per i personal computer
– Scoperte
La Apple a la Tandy mettono in commercio quest’anno i primi dischetti magnetici per i personal computer. È una vera rivoluzione nel campo dell’informatica, poichè fino a questo momento programmi e archivi erano costretti a “girare” su cassette magnetiche. Il floppy consente invece la ricerca di file in tempo reale offrendo un nuovo, grande sviluppo all’industria del software.