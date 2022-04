Ancora uno sbarco sulle coste del Salento, intercettata a Gallipoli un’imbarcazione con a bordo oltre 70 migranti

GALLIPOLI (Lecce) – Ancora uno sbarco di migranti sulle coste del Salento. Nella tarda serata di ieri, infatti, i mezzi del Roan della Guardia di Finanza hanno intercettato un’imbarcazione con a bordo 73 migranti nei pressi di Gallipoli.

Provenienti da Iran, Iraq, Siria, Egitto ed Afganistan, una volta scortati sulla terraferma, i migranti – tra i quali vi sono anche 6 minori ed un intero nucleo familiare – sono stati soccorsi e rifocillati dai volontari della Croce Rossa italiana.

Molto provati per la lunga traversata in mare ed in alcuni casi in stato di ipotermia, i migranti sono fortunatamente tutti in buone condizioni di salute: soltanto per un uomo, che accusava dolori ad una caviglia per un trauma, si è reso necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Accompagnati per le procedure di identificazione presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto, i 73 migranti saranno sottoposti al consueto test per verificare l’eventuale positività al Covid-19.