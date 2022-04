Imprenditore ferito con un crick all’esterno di una discoteca: un’assoluzione e uno sconto di pena per i presunti fiancheggiatori dell’aggressore

TAURISANO (Lecce) – Un’assoluzione e uno sconto di pena nel processo d’appello bis per due dei presunti fiancheggiatori dell’aggressore che ferì gravemente l’imprenditore Andrea Gallone a colpi di crick all’uscita di una discoteca nell’aprile del 2012. La sezione promiscua della Corte d’Appello (Presidente Ettore Nesti) ha definitivamente assolto con formula perché il fatto non sussiste Salvatore De Gaetani, 36enne di Taurisano, dopo che la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso dell’avvocato Mario Coppola contro una prima sentenza di condanna della Corte d’Appello in diversa composizione. La stessa Corte ha ridotto la condanna da 1 anno e 8 mesi a 6 mesi per Fabio Preite, 31enne di Taurisano, per il quale (difeso dall’avvocato Giuseppe Presicce) sono stati confermati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

La Procura, tra mille difficoltà, ricostruì i retroscena di quell’aggressione avvenuta nell’aprile di tre anni fa all’uscita di una discoteca di Maglie. Orazio Preite utilizzò un crick recuperato da una Bmw parcheggiata nelle vicinanze e di proprietà di un suo amico per poi colpire con violenza Gallone. Il movente sarebbe riconducibile ad un presunto commento ad alta voce di Gallone all’uscita dalla discoteca mentre due giovani, giunti insieme all’aggressore, stavano litigando. Un intervento che non sarebbe assolutamente piaciuto.

Da qui la decisione di Preite di ferire l’imprenditore. Gallone, titolare di un noto stabilimento balneare nella zona degli Alimini, per i danni subiti in testa da quel colpo di crick, convive con uno stato di invalidità per una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%.