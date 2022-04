Report covid Asl, dato in leggero aumento: 1453 positivi in provincia. Ecco i positivi in ogni paese

Il report Asl ci consegna un dato sostanzialmente stabile: sono 1453 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi (la settimana scorsa erano 1425). I focolai scoppiati a Carmiano e Del Vito Fazzi hanno contribuito a un’impennata della curva del contagio, che era in netta discesa. Nel comune di Carmiano ci sono 20 positivi in più in una sola settimana: da 24 si passa a 44 residenti attualmente positivi.

Sembra che uno dei focolai sia esploso con i contatti di un residente rientrato da Londra, come già anticipato ieri. Purtroppo aumentano i casi anche a Lecce, da 157 a 165.

Calano ancora i contagi a Taurisano, il paese più colpito della seconda ondata, da 73 cittadini con il covid a 64: questo conferma l’utilità dei tamponi di massa. Tricase continua a scendere da 75 a 68 attualmente positivi.

In molte comunità colpite continuano a calare i numeri: a Melendugno scendono gli attuali positivi da 10 a 6. Tuttavia ci sono Comuni come Racale in cui i casi salgono (da 19 a 29). Mentre ci sono comunità che restano stabili in una settimana, come Ugento, che resta con 24 positivi della settimana scorsa. Ruffano scende da quota 14 a 9. A Gallipoli crescono da 46 cittadini contagiati a 49. A Galatina calano i positivi da 29 a 21. Anche Galatone scende da 14 a 7. Casarano sale 52 residenti positivi a 68. A Calimera i casi restano 7. Cutrofiano resta a 6, Cavallino scende da 16 a 11 cittadini infettati dal SARS-CoV-2. Sannicola sale da 3 a 5.

Salgono pericolosamente i casi ad Alessano (da 7 a 24), come ad Alliste: ora sono 17 (erano 10 solo una settimana fa). Scendono da 11 a 7 i positivi ad Alezio, scende da 12 a 6. C’è un positivo in più ad Andrano (da 6 a 7). Scende a 3 Arnesano (dai 5). Aradeo sale a 20 (ne aveva 17). Botrugno questa settimana ha 3 contagi in più: ora sono 4. Sale a 4 residenti positivi Bagnolo Salentino: uno in più. A Campi Salentina scendessimo da 20 a 7; Cannole resta a 0; Caprarica scende da 4 a 3. Scendono a 3 i positivi a Carpignano (uno in meno). Sempre bassi i numeri a Castri di Lecce: sono 3 (uno in meno in 7 giorni). A Castro scendono di uno i positivi (3), Castrignano Dei Greci non ha residenti positivi, ma a Castrignano del Capo alcuni focolai hanno portato da 4 attuali positivi della settimana scorsa a 20.

A Copertino scende da 43 cittadini ancora infetti a 39. Salgono da 25 a 27 i contagi a Collepasso. Corigliano d’Otranto resta a 2; Cursi scende da 6 a 5. Corsano passa da 5 a 4 casi. Diso scende ancora da 4 a 1 contagio. A Giurdignano passa a zero positivi. A Gagliano del Capo salgono da 6 a 15 i residenti positivi, Giuggianello resta senza residenti positivi; Guagnano a scende da 15 a 4 cittadini attualmente positivi.



Lequile resta a 3. Continua a migliorare Leverano (da 15 a 10). Resta stazionaria la situazione a Lizzanello, che è a quota 10 positivi residenti. Cala il numero di positivi anche a Maglie, da 13 a 11; decrescita di positivi anche a Martano: da 10 a 4; Martignano resta a 2 residenti positivi e Matino sale da 30 a 31. Crescono i positivi anche a Melissano scende da 50 a 46. Melpignano ha un positivo, Minervino resta a 3, Miggiano scende da 7 a 6, Monteroni scende di due positivi(da 18 a 16); Montesano Salentino scende da 8 a 7; Morciano resta a 3 e Muro Leccese scende da 3 a 2.



Nardò scende da 41 a 33 residenti attualmente con covid, mentre Neviano resta a 5 residenti attualmente positivi. Nociglia sale a 2 residenti positivi, Novoli scende da 15 a 13 in 7 giorni. A Ortelle scendono di uno, da 11 a 10. Otranto passa da 6 a 3. A Parabita salgono i positivi da 33 a 45. Palmariggi ha un solo positivo (erano 2); Patù resta a 1, Surano non ha positivi. Surbo sale a 14 (ne aveva 10); San Cassiano sale da un contagiato a 3. Anche Poggiardo sale da 11 a 14 attualmente positivi. Salgono da 26 a 28 gli infetti a Presicce-Acquarica, mentre scendono da 34 a 18 i cittadini contagiati a Porto Cesareo.

A Salice Salentino scendono da 18 a 6 i residenti positivi al covid, Salve sale nuovamente da 10 a 11; a Sanarica scendono da 5 a 3; Soleto scende da 10 a 6. A San Cesario scendono da 17 a 14 gli attualmente positivi, a San Donato sono 11 ( erano 9 la settimana scorsa).

A Santa Cesarea Terme restano a 6; a San Pietro in Lama salgono da 9 a 11; Seclì passa a 2 (era a un solo residente positivo); a Sogliano calano da 8 a 4 in una settimana. Soleto scende da 10 a 6; Specchia sale da 24 a 26; a Spongano non ci sono più attualmente positivi; mentre a Squinzano salgono da 30 a 27.

A Scorrano salgono da 3 a 9. attualmente positivi. Sternatia resta a 2, mentre a Supersano sale a 2; Surano non ha attuali positivi. Salgono i positivi anche a Surbo: ora sono 14. A Taviano salgono da 17 a 31 totali. Tiggiano, che era scampato la prima ondata, salgono a 6 da 5 attualmente positivi della settimana scorsa. Trepuzzi sale da 35 a 46. Anche Tuglie figurava fra i comuni covid-free dalla prima ondata, ma oggi ha 2 cittadini contagiati. Uggiano la Chiesa scende da 5 a 1 attualmente positivi. Veglie sale da 20 a 30 contagiati dal SARS-CoV-2; mentre Vernole sale da 9 a 10 attualmente positivi e Zollino resta a zero residenti positivi. Ci sono altri 36 positivi temporaneamente presenti nella provincia di Lecce, che non sono stati assegnati a nessuna città (anche questo dato in calo: erano 33).

Quindi i dati Asl segnalano una leggera avanzata del SARS-CoV-2 in provincia di Lecce, pur rimanendo stabili diverse comunità in una settimana: il calo che ci si attendeva non è arrivato perché i rientri dall’estero (soprattutto da Londra) e dal nord hanno fatto lievitare, anche se di poco, i numeri. Il report è a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.