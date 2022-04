Covid, 2.162 casi: 243 nel leccese. Fazzi, allarme in Radiologia. Lecce, contagi a Santa Rosa. Chiuso un bar

PUGLIA – L’ondata scatenata dalle varianti del SARS-CoV-2 non arresta la sua marcia nella provincia leccese: anche oggi è boom di contagi, soprattutto nel capoluogo. Le terapie intensive pugliesi sono ancora in difficoltà. A questo si aggiunge l’ennesimo allarme in ambito ospedaliero: Radiologia al Fazzi è stata chiusa per sanificazione a causa di un paziente con febbre e sospetto covid che è entrato in reparto per fare un esame. Intanto, nella città di Lecce si allarga in il contagio: avanza nelle famiglie. Nelle scorse ore si sono verificati diversi casi positivi a Santa Rosa: alcuni pazienti sono stati ricoverati d’urgenza al DEA, che ora ha 28 ricoverati in terapia intensiva (un numero al limite delle capacità del personale operante). Un bar, sempre a Lecce, è stato chiuso: i dipendenti sono risultati contagiati. Stazionario il numero di ricoveri nei reparti covid in Puglia, che ora è a quota 1.997 pazienti. Intanto salgono i contagi anche a Guagnano (nella fascia 21/50) e Santa Cesarea Terme (11-20), secondo la mappa epidemiologica della Regione Puglia. Le autorità sanitarie premono l’acceleratore sui vaccini, per uscire in fretta dall’incubo pandemico, che ci terrà chiusi in casa per la seconda Pasqua consecutiva.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi, venerdì 26 marzo 2021, registra 12.135 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 2.162 casi positivi: 817 in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 41 decessi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.817.711 test.

135.498 sono i pazienti guariti.

44.796 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 184.941 così suddivisi:

72.682 nella Provincia di Bari;

18.268 nella Provincia di Bat;

13.369 nella Provincia di Brindisi;

34.605 nella Provincia di Foggia;

16.977 nella Provincia di Lecce;

28.064 nella Provincia di Taranto;

669 attribuiti a residenti fuori regione;

307 provincia di residenza non nota.

IL COMMENTO DELL’ASSESSORE LOPALCO

“Quello di oggi è purtroppo un nuovo record di casi per la nostra regione – riflette l’epidemiologo e assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco – Come al solito, va ribadito che i dati riportati in un giorno si riferiscono comunque a test positivi seguiti anche nei giorni precedenti e comunicati solo oggi. Dobbiamo comunque confermare che, se pur con un cenno di rallentamento provocato dalle misure previste dalla zona rossa, la circolazione del virus è ancora molto elevata e ribadiamo dunque l’invito ai cittadini al rispetto assoluto delle regole. Bisogna uscire di casa solo se necessario e per il tempo strettamente necessario, seguendo le norme di igiene e distanziamento”.