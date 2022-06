Depredevano gli impianti fotovoltaici di mezzo Salento: sgominata la banda, 14 indagati

GALATONE (Lecce) – Avevano due quartier generali da cui partivano alla volta dell’impianto fotovoltaico da depredare: un bar e una stazione di servizio “wifi” come veniva chiamata nelle conversazioni captati dagli indagati; un’organizzazione raffinata dotata di diversi attrezzi: piedi di porco forbicette, stivali, cappelli per poter schermare gli impianti di videosorveglianza e depredare il rame. I carabinieri del Norm di Maglie hanno identificato i predoni del fotovoltaico: una banda italo-marocchina per complessivi 14 indagati. Con una struttura verticistica tanto che gli inquirenti (pm d’indagine Luigi Mastroniani) contestano a quattro di loro l’accusa di associazione a delinquere: El Houssine Zahri, 34enne, origini marocchine residente a Nardò; Badr El Youbi, stesse origini, 28enne, ora a Galatone; Mohammed Roualy, connazionale dei due, 28enne, residente a Galatone; Alì Selmi, 43 anni, di origini tunisine, residente a Galatone e Pasquale Storino, detto il “macellaio”, 45enne, di Seclì.

Nell’inchiesta, poi, compaiono altri dieci nomi. Alcuni legati vincoli di sangue. Rispondono, a vario titolo, di tentato e consumato furto aggravato in concorso: Roberto Caraccio, 46 anni, di Galatone; Gianni Caraccio, 23 anni, di Galatone, (figlio di Roberto e nipote di Storino); Giuseppina Caraccio, 33 anni, di Galatone; Luigi D’Amato, 38 anni, di Galatone, (marito di Giuseppina Caraccio); Giuseppina Storino, 43 anni, di Seclì, (moglie di Luigi D’Amato); Rocco Caraccio, 40 anni, di Seclì, (marito di Giuseppina Storino); Oronzo Caraccio, 48, di Seclì; Rocco D’Aggiano, 29enne, di Galatone; Roberto Romano, 67 anni, di Montesano Salentino.

Complessivamente sono quattro i furti andati a segno: nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2019 per 650 metri di cavi di rame ai danni dell’impianto di via Vecchia Lizzanello di proprietà della società “Weforgreen”; tra il 29 e il 30 apriole 2019 nell’impianto di Contrada Vitali a Casarano della società “Helios”, bottino 1400 metri di cavi di rame; tra il 9 e il 10 maggio 2019 nell’impianto di Contrada Tammari a Parabita quando vennero depredati 697 metri di cavi di rame per un danno di 75mila euro; e quello tra il 17 e il 18 maggio ai danni dell’impianto fotovoltaico di Guagnano di proprietà della società “Erg Solar Puglia 2”. Ci sono poi gli assalti tentati: quello in Contrada Capasa a Martano; sulla Melissano-Ugento e alla periferia di Surano.

La presunta organizzazione ruotava attorno alla figura di Zhari. Era lui a pianificare i colpi e a dare le indicazioni su orari e sui luoghi in cui incontrarsi prima dei furti. Storino, invece, gestiva il trasporto dei sodali sul luogo del furto; provvedeva al recupero della refurtiva e riaccompagnava i compari nel luogo di ritrovo dove solitamente parcheggiavano le auto. e neppure dopo gli arresti di alcuni componenti della banda, i furti sarebbero cessati. Le intercettazioni in carcere hanno captato dialoghi utili per smascherare gli altri indagati. e nelle conversazioni gli arrestati parlavano sfacciatamente di voler riprendere a compiere saccheggi una volta usciti dal carcere. Anche lì fuori si parlava liberamente. Lo facevano le mogli di alcuni indagati che, involontariamente, hanno confermato l’esistenza di un sodalizio. In particolare quando parlavano di accordarsi della nomina dei difensori. Ritenevano infatti necessario che tutti nominassero lo stesso difensore per adottare una strategia comune lasciando così intendere come fra ciascun indagato ci fosse uno stingente vincolo associativo. A difendere gli indagati, tra gli altri, gli avvocati Speranza Faenza, Maurizio My e Giuseppe De Luca.