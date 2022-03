Ciheam Bari e Arpa Puglia a Tricase per la Giornata mondiale degli oceani

Fitta l’agenda di appuntamenti organizzati dal CIHEAM Bari, nella sede di Tricase (LE), in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, nell’ambito delle attività di COMMON (Coastal Management and Monitoring Network for tackling marine litter in Mediterranean sea), progetto europeo finanziato dal Programma ENI CBC Med, di cui l’istituto Agronomico Mediterraneo è partner. Un progetto che mette in rete istituzioni nazionali e locali, enti di ricerca ed associazioni provenienti da 5 aree pilota tra Italia, Tunisia e Libano per elaborare soluzioni comuni per la lotta all’inquinamento costiero e la corretta gestione dei rifiuti solidi marini.

Organizzato dal CIHEAM Bari insieme a Legambiente, un confronto tra le due aree pilota italiane del progetto, il Salento e la Maremma, che ha permesso alle amministrazioni comunali coinvolte di individuare soluzioni e strategie per la lotta all’inquinamento marino. “Un oceano, un clima, un futuro – Insieme”, il focus scelto per l’edizione 2021 dell’appuntamento internazionale, celebrato dal CIHEAM Bari con l’evento organizzato insieme ad Arpa Puglia, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente. Un momento di confronto che ha preso il via con la liberazione nelle acque al largo del Porto di Tricase di due tartarughe marine della specie Caretta caretta, Nina e Strikgnak, curate nel Centro di Recupero Tartarughe Marine di Calimera (Le). “Un mare pulito, un futuro sostenibile”, il titolo del meeting sulle buone pratiche da attuare per tutelare i nostri oceani e i nostri mari e garantire un futuro alle giovani generazioni. A chiudere l’intensa giornata, la premiazione dei vincitori del concorso fotografico Il Bello, il Brutto e il Cattivo nei mari della Puglia, promosso da ARPA. Consegnato ai primi classificati delle tre sezioni, il premio “ArpAmare 2021”.