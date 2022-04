Vicende, guerre e ascesa della Famiglia Orsini – del Balzo in Puglia – Parte 6a

Il 2 febbraio 1435 muore Giovanna II, ultima sovrana angioina, lasciando il regno nel caos e nell’anarchia, mentre con l’ascesa al trono di Alfonso d’Aragona, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, suo fratello Gabriele, sua madre Maria d’Enghien e suo cugino Jacopo del Balzo, vedono riconfermati i loro titoli ed i loro feudi, oltre al titolo di Gran Conestabile che il nuovo sovrano conferisce al Principe di Taranto. Tuttavia l’affermazione della famiglia passò attraverso nuove vicende belliche, in seguito ad una nuova adozione fatta da Giovanna II a favore di Renato d’Angiò. Nel corso delle dispute il Principe di Taranto venne fatto prigioniero e poi rilasciato per ben due volte.

Nel 1435, intanto, Giovanni Antonio aveva disposto che la Torre del Parco in Lecce (nella foto) diventasse sede del tribunale, presieduto da lui stesso, successivamente la struttura fu anche sede della zecca, mentre negli anni compresi fra il 1458 ed il 1461 fu adibita a prigione ed è ancora possibile osservare le tracce lasciate dai carcerati al piano inferiore.

Nel corso degli anni Maria d’Enghien si occupa prevalentemente di amministrare la Contea di Lecce, emanando anche un codice di norme giuridiche, e trasferendosi nel castello della città che preferisce all’antico Palazzo dei Conti, successivamente smantellato. Altro luogo di residenza per la contessa, specialmente negli ultimi anni della sua vita, è la Torre di Belloluogo, costruita un secolo prima dai suoi antenati de Brienne con funzioni prettamente militari, sita a nord – ovest della città. Appena all’esterno della struttura, che si sviluppa su due livelli ed è circondata da un profondo fossato pieno di acqua sorgiva, esiste un ipogeo che con ogni probabilità era un ninfeo nel quale la Signora amava bagnarsi. Inoltre di notevole importanza è una piccola cappella posta al piano nobile e risalente alla fine del XIV secolo, con abside e una volta a lunette dipinte di azzurro. Dieci affreschi riportano alcune scene della vita di Maria Maddalena, alla quale Maria d’Enghien era particolarmente devota.

Alla sua morte, avvenuta il 9 maggio 1446 verrà seppellita con tutti gli onori dal figlio in un ricco sepolcro nella Chiesa di Santa Croce, non quella attuale ma la precedente sita nei pressi del castello e che venne abbattuta insieme all’annesso convento, quando nel XVI secolo ebbero inizio i lavori di rinforzo, ampliamento e adeguamento della fortezza e della cinta muraria cittadina, sotto la direzione dell’Architetto Militare Giangiacomo dell’Acaya. In seguito a questi lavori la tomba della contessa andò dispersa oppure, secondo alcune fonti, trasferita in una stanza murata della nuova chiesa, di cui però si è persa la posizione e quindi anche la possibilità di accedervi.

Nel frattempo proseguiva l’ascesa di Giovanni Antonio, che diveniva il più potente feudatario del Regno di Napoli. I suoi titoli più importanti erano: Principe di Taranto, Duca di Bari, Conte di Lecce, Conte di Acerra, Conte di Soleto, Conte di San Pietro in Galatina, Conte di Conversano, Signore di Altamura, Conte di Matera, Conte di Ugento.

Morto il Re Alfonso I d’Aragona, l’Orsini del Balzo si ritirò a Taranto, dove si pose a capo di una ribellione di baroni favorevoli a Giovanni d’Angiò, figlio di Renato, e ostili a Ferrante I, figlio di Alfonso V (divenuto anche Alfonso I di Napoli), che tra l’altro era anche suo nipote acquisito, avendo sposato Isabella di Chiaromonte, figlia di Tristano de Clermont Conte di Copertino e di sua sorella Caterina Orsini del Balzo. Sconfitto in battaglia, dopo alterne vicende si riconciliò con Ferrante ma morì nel Palazzo dei Signori di Altamura, ora Palazzo – De Angelis –Viti, strangolato da un certo Paolo Tricarico, sicuramente su ordine del sovrano. La sua morte venne festeggiata a Bari con la distruzione del Fortino di Sant’Antonio, da lui fatto erigere sul molo, perché considerato simbolo della sua vessazione fiscale sulla città. Successivamente il fortino venne ricostruito dalla regina Isabella di Aragona.

Nella bellissima basilica di Santa Caterina d’Alessandria in Galatina è possibile ammirare i monumenti sepolcrali di Raimondello e Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Quest’ultimo aveva contratto matrimonio con Anna Colonna, nipote di Papa Martino V, dalla quale non aveva avuto figli. In compenso ebbe la seguente discendenza naturale: Caterina, Contessa di Conversano e Signora di Bitetto, Casamassima, Gioia del Colle, Noci e Turi, che sposò nel 1456 Giulio Antonio I Acquaviva d’Aragona, 7º duca di Atri, Maria Conquesta, morta dopo il 1487, Contessa di Ugento e Signora di Castro e Nardò, andata in sposa ad Anghilberto del Balzo, 1º Duca di Nardò e Conte di Tricase, Eleonora, sposata in seconde nozze ad Antonio Centelles, figlio di Antonio Centelles, Conte di Catanzaro, Francesca, moglie di Giacomo Sanseverino, Conte di Saponara, Bertoldo, che muore dopo il 1488, Barone di Salice e Signore di Carovigno e Guagnano, Margherita andata in sposa ad Antonello Montefusco, Barone di Erchie, Uggiano, Assigliano, Tramacere e Palanzano, che muore nel 1523.

Non avendo avuto Giovanni Antonio nessun erede legittimo, il Principato di Taranto e la Contea di Lecce passarono alla nipote, la già citata Isabella, figlia di Caterina Orsini del Balzo e di Tristano de Clermont Conte di Copertino. In seguito al matrimonio di Isabella con Ferrante I d’Aragona, contratto nel 1445, alla morte di Giovanni Antonio Taranto e Lecce diventarono proprietà del demanio, cessando di essere feudi. Il Ducato di Bari invece venne assegnato, da Ferrante a Lodovico il Moro, già reggente del Ducato di Milano, quale premio per l’aiuto da questi prestato contro i congiurati.

Cosimo Enrico Marseglia

Bibliografia:

