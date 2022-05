Addio al dottor Giuseppe De Donno, il “padre” della cura col plasma iperimmune si è ucciso nella sua abitazione

CURTATONE/MORIGINO (Lecce) – Il dottor Giuseppe De Donno, il medico salentino che fece parlare di sé tutto il mondo per essere riuscito a far guarire diversi suoi pazienti dal Covid in pochi giorni con la terapia del plasma iperimmune, si è tolto la vita.

Il medico di origini salentine – il padre era di Morigino (frazione di Maglie) – si è ucciso nella sua abitazione di Curtatone, nel Mantovano. Non sono noti i motivi che hanno spinto l’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Poma di Mantova a compiere l’insano gesto.

Il dottor De Donno lo scorso anno era stato insignito della cittadinanza onoraria dal Comune di Lequile.

Durante l’emergenza sanitaria la sua cura aveva salvato tanti malati Covid. In una sua intervista del maggio 2020, il dottore salentino aveva definito la cura del suo team “un’arma magica che ci consente di salvare più vite possibili”. La sua terapia è stata sperimentata anche in Puglia e l’Asl brindisina ha anche affermato ufficialmente che i risultati erano buoni.

Dopo il servizio delle Iene che aveva esaltato l’efficacia del plasma, alcuni studi avevano messo in discussione la terapia del dottore De Donno, che era stato travolto dalle polemiche e dalle critiche di alcuni virologi. L’abbandono della terapia del plasma era stata difficile da gestire per lui. Sembra che da alcune settimane si fosse dimesso dal ruolo di primario dell’ospedale di Mantova, che ricopriva da anni per fare il medico di base. Già questo gesto è difficile da interpretare, perché sul piano logico è una specie di “suicidio professionale”. Mancano molti tasselli per ricostruire il puzzle.