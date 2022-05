Domani online www.visitnardo.it, il sito web turistico della città di Nardò

NARDO’ (Lecce) – Sarà online da domani www.visitnardo.it, il primo sito della città di Nardò interamente dedicato al turismo. Ideato dall’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive come progetto di promozione del territorio e realizzato dalla web agency COMMED I A srl, il sito innanzitutto accompagna i visitatori alla scoperta della città, con i suoi profili storici, naturalistici e culturali. Contiene inoltre una serie di informazioni utili sugli itinerari, i punti di interesse, eventi e curiosità, oltre a una sezione con l’elenco delle strutture ricettive e dei luoghi di ristorazione.

Insomma, tutto quello che può servire al turista che ha scelto Nardò per fare la migliore vacanza possibile, una vera e propria “bussola” per muoversi senza problemi su tutto il territorio. Un progetto inedito per la città, che dimostra la grande crescita degli ultimi anni sul fronte turistico. Basti pensare che Pugliapromozione a febbraio 2020 per la prima volta ha inserito Nardò nella top 20 delle destinazioni in ambito regionale con oltre 258 mila presenze riferite al 2019, che sono anche frutto del grosso lavoro compiuto sulla destagionalizzazione dei flussi.

La presentazione del sito è in programma proprio domani, venerdì 16 luglio, nel corso di un incontro alle ore 19 presso la Vetrina del Gusto di piazza Salandra. Interverrà l’assessore al Turismo Giulia Puglia.

