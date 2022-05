Mercatino del Gusto di Maglie, domani l’inaugurazione e la consegna dei premi 2021

MAGLIE (Lecce) – Al via domani, primo agosto 2021, la ventiduesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie, rassegna del buono di Puglia divenuta ormai appuntamento simbolo dell’estate del Salento e meta di migliaia di persone ogni anno.

Quella alle porte sarà, finalmente, l’edizione della ripartenza – e della Gratitudine, tema di quest’anno: fino giovedì 5 agosto, infatti, il Mercatino del Gusto si presenterà nel consueto assetto di strade e piazze del centro storico di Maglie dedicate alle bontà regionali. Regalando agli appassionati il tradizionale appuntamento con gli artigiani del gusto e i loro prodotti nella Piazza del Vino, Via della Gastronomia, Via del Benessere, Via dell’Olio, Via dei Dolci, L’Angolo del Caffè e Piazzetta del Gelato, Cibo di strada e Birra artigianale, Il Fornello – Hostaria di Puglia, Pasta Experience, Mercatino del Gusto Off, Santese Fashion. Momenti musicali dai balconi di piazza Aldo Moro a cura di “Salento Jazz”.

Taglio del nastro previsto alle 20.30 in piazza Aldo Moro, alla presenza del presidente della Regione Michele Emiliano, del presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, del sindaco di Maglie Ernesto Toma, dell’assessore alla Cultura del Comune di Maglie Roberta Iasella.

A seguire, a Palazzo De Marco (in via Ospedale 23), la consegna dei premi Mercatino del Gusto 2021, quest’anno attribuiti alla presidente di Federturismo Marina Lalli, a Girolamo D’Amico, Louis Rapini e Ulrico Priore, creatori della Cantina D’Araprì di San Severo, agli architetti e designer Roberto Marcatti e Cintya Concari, a Maria Lucia Seracca Guerrieri Portaluri, organizzatrice della rassegna “Artigianato d’eccellenza”, all’esperto di comunicazione Luigi Partipilo: appuntamento alle 21 a Palazzo De Marco, in via Ospedale 23, ma per le note ragioni sanitarie si potrà assistere alla premiazione solo su invito.