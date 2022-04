Omicidio Daniele ed Eleonora, i testimoni in aula: “Dopo il delitto, killer si è allontanato con una calma glaciale”

LECCE – Hanno riavvolto il nastro del tempo per ricordare quanto accaduto quella sera che non avrebbero mai voluto vivere. Scene da film per chi le ha vissute dal vivo a stretto contatto di vittime e carnefice, di cui hanno sentito urla e rantoli. E che difficilmente potranno dimenticare. Eccoli i primi testimoni comparsi in aula nel processo in cui è imputato Antonio De Marco, lo studente di Scienza infermieristiche di 21 anni, alla sbarra (ma non presente) per aver ucciso con 79 coltellate Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta nel loro primo giorno di convivenza nell’appartamento di via Montello in quello che doveva essere il loro nido d’amore e che, invece, si è trasformato nello scenario di uno degli omicidi più violenti consumati in Salento.

Con la voce rotta dall’emozione, in un’aula bunker affollata di avvocati e familiari delle vittime, è stata raccolta la deposizione di Luigi Ashanai, non un nome qualunque per ricostruire quando accaduto poco dopo le 20.30 il 21 settembre del 2020, ma un testimone oculare di quei drammatici momenti. Il giovane ha raccontato di aver sentito delle urla strazianti; le luci delle scale si accesero e poi una persona stesa per terra e un’altra che correva giù. Fece più di qualche telefonata credendo fosse una lite. Poi vide uscire il killer con il coltello in mano. Ed è stata acquisita anche la testimonianza di Andrea Laudisa, l’inquilino che abitava al piano di sotto Dallo spioncino – ha raccontato – ha notato un individuo sferrare quattro coltellate ad una persona che implorava: basta, basta. Tutti e due i testimoni hanno rimarcato un dettaglio raccapricciante: il killer si è allontanato con una calma glaciale. Camminava, hanno detto. Come nulla fosse accaduto.

Sono state raccolte anche le deposizioni dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce che hanno repertato la scena del delitto. In aula si tornerà il 5 di ottobre quando proseguiranno gli ascolti dei vari testi della pubblica accusa in una parabola processuale che appare già segnata dopo che i periti nominati dal Tribunale, Andrea Baldi e Massimo Marra, hanno confermato la capacità di intendere e di volere di De Marco anche dopo la perizia calligrafica suppletiva avanzata dalla difesa (avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario). E attendono giustizia e una condanna esemplare i familiari dei due ragazzi assistiti dagli avvocati Mario Fazzini, Francesco Spagnolo, Luca Piri, Fiorella D’Ettorre, Stefano Miglietta e Renata Minafra.