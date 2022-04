Report covid Asl, continua la discesa: 172 residenti positivi nel leccese, 44 a Lecce. Terapia intensiva vuota, 22 negli altri reparti

LECCE – La discesa della curva del contagio continua. Il report Asl di oggi, 2 luglio 2021, sui positivi nella provincia segnala il calo da 273 a 172 cittadini contagiati. La diminuzione del numero dei malati è continua: i guariti superano di gran lunga i nuovi contagiati. Da una settimana non ci sono più ricoverati nella Terapia intensiva del Dea di Lecce (è morta la 73enne leccese che era ricoverata la settimana scorsa). Passano da 14 a 7 i malati di covid in Pneumologia e da 5 a 4 nel reparto Infettivi dell’ospedale leccese. Nel reparto covid dell’ospedale di Galatina sono 8 (zero nel Reparto di Medicina interna), tra cui un’85enne con polmonite, che non è riuscita a concludere il ciclo vaccinale. Sono scesi a 3 (uno in meno) i pazienti post COVID nell’ospedale di San Cesario. Il totale è di 22 ricoverati residenti in provincia di Lecce.



I POSITIVI AL VIRUS NELLA PROVINCIA DI LECCE

Nel report a cura dell’Asl leccese ci sono solo buone notizie: la città di Lecce scende a 44 contagiati residenti (ne aveva 79 la settimana scorsa); a Nardò i contagiati restano 2. Lizzanello è in controtendenza questa settimana perché i residenti contagiati salgono da 3 a 8. Aradeo ha 3 residenti positivi (la settimana scorsa ne aveva 8), come Melendugno (che ne aveva 5) e Trepuzzi (dove erano 7). A Casarano la situazione è sotto controllo: questa settimana si passa da 7 a un residente con il covid. Galatina ha 4 residenti positivi. Scende da 14 a 6 Castrignano dei Greci. Galatone passa da 9 a 5. Tra i comuni più critici c’è Minervino di Lecce con 5 positivi. Monteroni passa da 8 a 3 contagiati. Salice Salentino ne ha ancora 4, Veglie passa da 11 a 7, Porto Cesareo scende da 5 a 4. Castro ha un nuovo contagiato. Alezio, Gallipoli, Lequile , Maglie, Sanarica e Scorrano hanno due contagiati. Hanno un solo residente contagiato Andrano, Calimera, Carmiano, Casarano Cavallino, Castro, Castrignano Del Capo, Collepasso, Copertino, Guagnano, Novoli, San Pietro In Lama, Squinzano, Tricase e Ugento. Tutti gli altri paesi non hanno più contagiati, sono covid-free.



LA VACCINAZIONE DI MASSA

La vaccinazione di massa, che è andata bene fino ad oggi in provincia di Lecce, subirà uno stop per gli under 50, una brusca frenata dovuta alle dosi che scarseggiano. Saranno privilegiati i soggetti che devono ricevere la seconda dose di vaccino. Alla Puglia mancheranno 400.000 dosi.

Sono 665.071 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 414.418 prime dosi, 229.830 seconde dosi

e 20.823 monodose. Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 10.200 sono state

somministrate nella fascia 12-19, 27.301 nella fascia 20-29, 40.284 nella fascia 30-39, 89.253 nella fascia 40-49, 122.206 nella fascia

50-59, 132.340 nella fascia 60-69, 131.611 nella fascia 70-79, 91.380 nella fascia 80-89, 20.496 negli over 90.

Il report è a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.