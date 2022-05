Scontro mortale in Piemonte tra auto e moto, muore sul colpo un 40enne salentino

ORBASSANO/ COLLEPASSO (Lecce) – La moto era sua passione, ma un drammatico incidente l’ha strappato all’affetto dei suoi cari, della moglie e del figlio di 7 anni.

La vittima è il quarantenne Pierwalter Cataldo, residente a Orbassano, in provincia di Torino, ma originario di Collepasso, morto sul colpo in seguito ad un sinistro stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada che collega Torino con Beinasco, in territorio di quest’ultimo comune.

L’uomo viaggiava da solo a bordo della sua Yamaha R1, quando ad un certo punto sarebbe avvenuto un contatto con una Fiat 500, condotta da donna, che viaggiava nella sua stessa direzione. Secondo alcune testimonianze raccolte dagli agenti della polizia locale di Beinasco intervenuti per i rilievi, l’auto si sarebbe spostata a sinistra proprio mentre sopraggiungeva la moto con in sella lo sfortunato salentino.

Sbalzato dalle due ruote e poi finito contro un palo, per Pierwalter Cataldo purtroppo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei mezzi del 118 sul posto, i medici ne hanno potuto soltanto constatare il decesso. Illesa ma sotto shock la conducente della vettura.

La notizia della sua morte è piombata come un macigno nel comune salentino, dove l’uomo era conosciuto ed era solito tornare durante l’estate, per trascorrere le vacanze nella sua terra d’origine.