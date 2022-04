“Musica e destino”, un coinvolgente viaggio tra vite straordinarie, dalla musica di Mercury e Callas a quella nei lager: le note che hanno reso migliore l’umanità

LECCE – “Musica e destino”, del dottore Antonio Montinaro è uno straordinario viaggio tra vite, storie, passioni e dolori di grandi uomini del nostro tempo, con le note sempre protagoniste, anche nei lager. Il libro cattura l’attenzio lo no ne, si legge tutto d’un fiato, e offre spunti e riflessioni importanti. Si ritrovano anche divertenti curiosità, come l’uso della “Toccata e fuga in re minore” di Bach in funzione di antifurto per la Testa.

Leggendo scopriamo che il grande Alan Turing, padre dell’informatica moderna, aveva inventato anche la musica elettronica negli anni ‘40, componendo alcuni pezzi (i dj gli devono molto!), prima di morire suicida per colpa dell’Inghilterra omofoba degli anni ‘50, che lo condannò alla castrazione chimica.

Il noto neurochirurgo e scrittore leccese, Antonio Montinaro, dopo le sue pubblicazioni scientifiche sugli effetti benefici della musica sul cervello, si dedica a un libro che racconta vite salvate dalla musica, da testi e parole creati da persone che hanno fatto un enorme dono all’umanità, anche se i loro destini sono stati tragici. Una canzone dei Linkin Park (One more light), cantata da una passante, salva un uomo dalla morte. Non si salverà il cantante dei Linkin Park, Chester Bennington, dal suo tragico destino e nemmeno il suo amico Chris Cornell, celebre star della musica grunge degli anni ‘90: tutt’e due si tolgono la vita consumati dalle droghe e dal “mal di vivere”.

Però resta la buona musica con la quale tante persone continuano ad amarsi, salvarsi, vivere, sognare e sentire il piacere della bellezza dei suoni, che si incrociano, si amalgamano, si scontrano e creano armonie in grado di ghermirci piacevolmente. Il libro di Montinaro testimonia come la musica aiuti a vivere sotto le bombe, nelle trincee, durante le deportazioni, nella sofferenza e come ci sostenga nonostante le crudeltà della vita. Musica e destino mette insieme Freddie Mercury, Janis Joplin, Ezio Bosso, Maria Callas, Pasolini, Daniel Barenboim, Riccardo Muti, Lippi Francesconi, Alan Turing, Ilse Weber, Victor Ullman annodandoli ad un unico filo conduttore: l’aver lasciato un segno indelebile nella storia.

Antonio Montinaro, classe 1945, è un medico neurochirurgo e studia da decenni il rapporto tra musica e cervello: siamo andati a trovarlo nel suo studio leccese, dove ci ha raccontato velocemente il suo libro e il suo sforzo di ricerca (durato circa 2 anni) per renderlo così interessante e ricco (cliccate sull’immagine per vedere la sua intervista ndr). La lettura di “Musica e destino” tocca l’anima e fa vibrare dentro il “cassetto dei ricordi” quei pezzi intramontabili e quelle note che hanno aiutato tutta l’umanità a vivere meglio. Il libro si può leggere con la musica citata di sottofondo: le emozioni che regala si amplificano.

Montinaro ha pubblicato anche : The Musical Brain: mith and science (2010); Musica e cervello. Mito e scienza (2017); Melodie ossessive. Autobiografia in musica (2018); Musica e cervello 2. Emozioni, genetica e terapia (2019).