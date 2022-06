Le previsioni meteo di oggi 25 novembre 2021

Puglia

Locali piogge nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio sui settori meridionali, asciutto con molte nubi sulle altre zone. In serata i fenomeni si estenderanno su tutta la regione.

Molise

Nubi compatte in mattinata con tempo asciutto; deboli piogge attese nel corso del pomeriggio ed estese anche alle ore serali su tutti i settori.

Basilicata

Molte nubi diffuse su tutta la regione al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo diventeranno instabili con piogge diffuse su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord, in lieve calo al sud; massime in diminuzione al centro-nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove.

