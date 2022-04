Zuppa di pasta mista con pesce, al ristorante Alex di Lecce, la “ricetta Coi fiocchi” della chef Alessandra Civilla

Ricette Coi Fiocchi è la nuova rubrica di Corriere Salentino, curata dalla giornalista Valeria Coi, che si occupa di cucina, ricette nuove o tradizionali. Una cucina sana, gustosa e naturale, che accanto a piatti per tutti, non trascurerà di proporre anche quelli senza lattosio, glutine e integrali.

In questo video vi presentiamo la chef Alessandra Civilla, che ci accoglie nella sua cucina del ristorante Alex di Lecce, dove ci prepara la sua “zuppa di pasta mista risottata con pesce”

Preparate gli ingredienti!

(per due persone)

– 1 cipolla bianca

– 1 ciuffo di sedano

– 1 ciuffo prezzemolo

– 1 patata

– 4/5 pomodori rossi (gialli se piacciono)

– alloro

– origano

– 2 Triglie

– 1 Scorfano

– Olio EVO

– Pasta

