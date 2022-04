Minerva è uno dei sindaci più “green”: il riconoscimento di “Biogreenitaly” in collaborazione con Legambiente

GALLIPOLI – Il sindaco Stefano Minerva è stato premiato in mattinata da “Biogreeitaly” per le sue politiche di difesa dell’ambiente e del paesaggio. Oggi, il primo cittadino gallipolino è, grazie al modello amministrativo della sua città, tra i primi cittadini più “green”, un riconoscimento che vanta la collaborazione di GianPaolo Ridolfi, Direttore Marketing di Legambiente. Gallipoli, con i progetti di rinaturalizzazione finanziati dalla Regione Puglia, la protezione del mare, la virata verso il turismo sostenibile e la cura dell’ecosistema e del patrimonio storico-architettonico, è una città che punta a importanti obiettivi di valorizzazione culturale, ambientale e del paesaggio.

C’è ancora tanto da fare, ma la visione è chiara e il percorso è segnato. Gallipoli ha già ottenuto importanti riconoscimenti, dalle “5 Vele” alla “bandiera Verde” (quest’ultima viene assegnata a quelle località con accesso facile, con acqua limpida, con caratteristiche adatte ai bambini, selezionate attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri). L’azione amministrativa messa in campo dal Comune di Gallipoli ha spinto la piattaforma “Biogreenitaly”, in collaborazione con Legambiente, a premiare il sindaco Stefano Minerva. I progetti della “Perla dello Ionio” sono in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale. L’obiettivo di Biogreenitaly è proprio quello di sostenere borghi, marine, città e imprese verso l’imprescindibile rivoluzione “green” e verso un percorso sempre più efficiente di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e di riscoperta delle tradizioni locali.