Appello alle istituzioni dell’ Associazione Colibrì Puglia: “Discriminazioni tra vaccinati e non: diritti fondamentali dei bambini a rischio con le nuove norme anticovid”

PUGLIA – Rossella Calcagni, Presidente dell’Associazione Colibrì Puglia ha scritto a tutte le istituzioni regionali, incluso il Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Puglia, a seguito dell’introduzione e dell’entrata in vigore, nei mesi di dicembre 2021 e di gennaio e febbraio 2022, delle nuove misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per chiedere un intervento a difesa dei bambini. Le nuove misure riguardanti i trasporti scolastici, il libero accesso alle attività sportive, culturali e ricreative, i servizi di mensa e ristorazione scolastica, le regole di accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia e, in ultimo, non per importanza, la gestione in ambito scolastico delle cosiddette ‘quarantene’, differenziate a seconda dello stato vaccinale degli alunni, in definitiva introdotte anche per la scuola primaria, darebbero luogo a un crescendo di iniquità e irragionevolezza che è arrivato a coinvolgere, dopo i già duramente provati ragazzi adolescenti, anche i più piccoli.

“Come genitori e strenui difensori del benessere psico-fisico e dei diritti naturali e civili dei nostri figli, non possiamo voltare la testa e fare finta di non vedere la gravissima discriminazione in atto in danno dei bambini – scrive la presidente dell’associazione – Dopo due anni di pressante campagna mediatica che li ha gettati in pasto alla pubblica opinione come ‘untori’ e diffusori di malattie, attraverso campagne mediatiche miratamente condotte per farli sentire ‘sbagliati’, si è giunti ora a un complicato e illogico processo di controllo scolastico e sociale che comprime incessantemente e progressivamente i diritti fondamentali dei ragazzi e delle loro famiglie come esseri umani e come cittadini.Assistiamo sgomenti al crescendo di misure autoritarie e prive di ogni logica sanitaria, oltre che di ogni base legale, che stanno lacerando, forse irrimediabilmente, il tessuto sociale e le basi stesse del vivere civile inteso come pacifica e armoniosa convivenza.

Queste misure, che non ci tiriamo indietro dal definire violente, discriminatorie sulle basi di condizione di salute e di scelte sanitarie, sono frutto di uno Stato che ha ormai smarrito il suo obiettivo primario, sancito nella nostra Carta Costituzionale, ormai ridotta a carta straccia: quello di promuovere il benessere e la crescita armoniosa della persona umana. Uno Stato che sembra ormai votato, anzi, a schiacciare e a disporre a proprio piacimento, senza alcuna certezza del diritto, della vita dei nostri ragazzi.

Ci chiediamo che fine abbia fatto l’applicazione dell’art. 3 della Costituzione, che afferma la pari dignità sociale e l’uguaglianza dinanzi alla legge dei cittadini; ove sia finito l’impegno a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana.

Ci chiediamo che fine abbia fatto l’attuazione dell’art. 34 della Carta fondamentale, che assicura una scuola obbligatoria e gratuita, aperta a tutti e che fine farà questa scuola quando gli insegnanti dovranno controllare i dati sanitari di ciascun alunno e decidere in base ad essi chi potrà rimanere a fare lezione e chi no, in questo modo discriminandoli e caricandoli di una responsabilità non loro ma frutto di scelte (lecite) dei loro genitori. Come potrà reggere una istituzione così fondamentale – e con essa l’intera società – a questa detonazione che ne sta distruggendo le fondamenta?

Alla luce di tutto questo, ormai apertamente davanti agli occhi di chiunque, anche di chi non voglia vedere, si richiede con forza e con urgenza l’intervento di Codesta Autorità, nata a garanzia dell’Infanzia e della Gioventù, per prendere una posizione netta e coraggiosa contro l’azione autoritaria e pericolosa nei confronti dei minori, tanto più in un momento che sembra di svolta nella storia della pandemia e che sembra indirizzarci verso meno timori, chiusure e preconcetti.

Si chiede con forza e urgenza che venga garantita a tutti indistintamente gli alunni la fruizione prioritaria della scuola in presenza. Si richiede con forza e urgenza a Codesta Autorità garante di prendere una posizione netta e coraggiosa contro la deriva di emarginazione e disagio che verranno inutilmente causati a bambini e ragazzi da norme irrazionali e senza nessuna base scientifica che avranno nefaste ricadute nel breve e nel lungo termine sulle giovani generazioni, ovvero sul nostro Futuro.

Hic sunt leones: come già hanno avuto modo di dire il Dott. Fabio Biasi, Garante dei Diritti dei Minori per la Provincia Autonoma di Trento, e la Dott.ssa Camilla Bianchi, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la Toscana, non possiamo più tacere, ‘nella consapevolezza che l’omesso intervento’ ci renderebbe tutti complici di questa evidente, enorme ed ingiusta discriminazione”.