SISPED Puglia: “Felici per il Neo Assessore Palese. La Prevenzione sia vera priorità”

LECCE – Il Presidente Regionale della Società Italiana Sanità Pubblica e Digitale (SISPED) dott. Giovanni De Filippis, già Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce e oggi responsabile della Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici, augura buon lavoro al nuovo Assessore alla Sanità della Regione Puglia, che avrà il compito improbo di rimettere in piedi il Sistema Sanitario Regionale che è stato monopolizzato per oltre due anni dalla pandemia COVID–19.

Nella nota, De Filippis auspica che il dott. Rocco Palese presti finalmente la dovuta attenzione alla PREVENZIONE PRIMARIA in tutti i suoi ambiti medici e veterinari, dalla sicurezza del lavoro, alla sicurezza ed igiene di tutti gli alimenti fino all’igiene degli allevamenti ed alla sanità animale.Secondo il Presidente SISPED Puglia, le ASL non possono continuare a mettere al centro della loro strategia l’insostenibile assunto (negato ma in realtà sempre presente) che <<curare è meglio che prevenire>>, perché risponde ad una malintesa domanda di salute che insegue prestazioni sanitarie costose e spesso inutili se non dannose.

Link Sponsorizzato

“Ci auguriamo che il centro di gravità della Sanità Regionale possa davvero essere, oramai per convincimento nazionale edobiettivo del PNRR, quella assistenza territoriale di cui il dott. Palese è stato Dirigente nella ASL di Lecce (di recente anche da Direttore di Distretto), che va a tal fine rifondata a partire dal ruolo dei medici di famiglia e dei pediatri di base. Questi da liberi professionisti devono trasformarsi in operatori di Sanità Pubblica che presidino il territorio 24 ore su 24, in rete con le altre strutture della ASL, nell’ambito di un rapporto di dipendenza simile a quello degli altri medici, a garanzia di omogeneità nell’assistenza e qualificazione dei protocolli preventivi, diagnostici e terapeutici in positiva concorrenza con l’Ospedale, oggi visto dai cittadini come unica opportunità di cura”.

Ciò sarà facilitato da una visione delle Facoltà di Medicinapugliesi al servizio del territorio che, se guidata da unaottimale sinergia tra le Università e le ASL, potrà sviluppare pratiche mediche altamente qualificate non solo tra le mura del nuovo Ospedale Policlinico, ma anche nella Medicina del Territorio in cui andranno riversate le stesse innovazioni (frutto della ricerca e degli avanzamenti scientifici) disponibili a livello ospedaliero.

Link Sponsorizzato

Nella <<Nuova Normalità>> post-pandemica, sempremaggiore spazio dovranno trovare le discipline ispirate alla Prevenzione Primaria come la Medicina del Lavoro, spesso mortificata nonostante i costanti appelli al potenziamento della sicurezza del lavoro (come quelli rivolti ieri sia da Papa Francesco che dal Presidente Mattarella nel discorso d’insediamento) che non è legata solo alla prevenzione degli infortuni, ma anche a prevenire le malattie da lavoro che colpiscono le persone più fragili, rendendole invalide, al pari e spesso più degli infortuni, espellendole dal mondo del lavoro in una estrema ed irreversibile povertà.

“Prevenzione è Territorio”, come sa bene il neo-AsssessorePalese, da sempre attento anche ai determinanti ambientali della salute, e che potrà contare sulla collaborazione della nostra società scientifica per la concreta attuazione di questa visione di sanità di prossimità che avvantaggia tutti, in particolare i più deboli.