Domenica 20 marzo aprirà la biblioteca di comunità “OgniBene”: l’annuncio del sindaco

Domenica 20 marzo aprirà, con una intera giornata di festa, la nuova biblioteca civica del Comune di Lecce, nel complesso degli Agostiniani, in viale De Pietro. Il bando regionale per le Community Library è stato il primo al quale ha partecipato l’amministrazione Salvemini, appena insediata nel 2017, decisa a raggiungere un obiettivo strategico: dotare Lecce – una città che ospitava già diverse biblioteche di consultazione – di una biblioteca di comunità. “Un servizio pubblico necessario e fondamentale che il nostro Comune ancora non erogava ai propri cittadini – spiega il sindaco Carlo Salvemini – Ci siamo riusciti non una, ma due volte: la prima con l’Acchiappalibri su viale Ugo Foscolo, destinata ai ragazzi in età scolare. La seconda con la nuova biblioteca civica degli Agostiniani. Che si chiamerà la Biblioteca OgniBene.

Un nome che abbiamo scelto nel rispetto della storia del luogo – nel complesso, è presente la Chiesa di Santa Maria di Ogni Bene e il giardino di Ogni Bene – e per sottolineare la missione della biblioteca: assicurare benessere ai cittadini che la frequenteranno, grazie a momenti di lettura, di studio, di creatività, di gioco, di svago, di ricerca, di sperimentazioni digitali. Pensato per tutte le generazioni, nessuna esclusa, dai bambini piccoli fino agli anziani. Sarà, quindi, molto più che una classica biblioteca. Sarà un servizio pubblico teso a migliorare la qualità della vita della comunità.

Ringrazio per il raggiungimento di questo importante traguardo le due assessore alla Cultura che ci hanno lavorato, Antonella Agnoli e Fabiana Cicirillo, dirigenti e funzionari del Comune, la Regione Puglia che ha investito nel progetto e i gestori che ci affiancheranno nelle attività. Vi aspettiamo domenica 20 marzo dalle 10 alle 20”.