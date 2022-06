“Non siamo numeri! Vogliamo tornare a casa: c’è chi si fa 400 chilometri al giorno dopo un turno massacrante”. Gli infermieri che hanno diritto alla mobilità lanciano l’appello alla politica

PUGLIA – Vogliono tornare a casa: è un loro diritto, ma devono combattere con i freni della burocrazia. Sono un gruppo di infermieri nato in relazione al bando di mobilità extra-intra regionale, indetto dalla Regione Puglia a fine 2019, per profilo CPS Infermiere.

“In seguito ai vari annunci fatti sia dal Governatore che dall’ Assessore alla Sanità appare chiara la volontà di attuare le nuove assunzioni, dando esclusiva precedenza alla stabilizzazione dei precari, nonché allo scorrimento della graduatoria del concorso, raddoppiando quindi le assunzioni previste dal bando originario. Modifica attuata nel mentre vengono fatti firmare già i primi contratti. È lecito questo? – ci scrivono in una mail – Di contro, la condizione di coloro che sono risultati idonei alla graduatoria di mobilità e attendono da anni un ritorno o un avvicinamento al proprio luogo di residenza e di origine appare confusa e posta in ultimo piano. Sebbene nelle premesse del bando è stabilito che lo scorrimento sia del concorso che delle graduatorie di mobilità extra-intra- regionale si dovrebbe attuare in concomitanza”.

Ci scrivono in 33, mettendoci la faccia e lamentando il silenzio che avvolge tutta la faccenda: “Tutto ciò nel silenzio generale della stampa locale, delle principali sigle sindacali e delle sezioni pugliesi F.N.O.P.I.

Anche noi avremo lo stesso trattamento di ‘benevolenza’ riservato ai colleghi del concorso?

Molti di noi viaggiano ogni giorno per oltre 400 km e oltre 4 ore, anche dopo aver smontato da un turno di notte, correndo grossi rischi (la cronaca nera ne è piena a riguardo), pur di tornare dai propri figli. Molti di noi sono genitori unici o divorziati o lontani dal coniuge e che non possono contare sull’aiuto di alcuno.

Siamo davvero stanchi e amareggiati, noi che il più giovane di servizio ha già oltre 10 anni di esperienza, ci sentiamo presi in giro e non tutelati dalla Sanità della nostra Regione”.

Confidando nella sensibilità e solidarietà, molti professionisti sperano di poter trovare finalmente voce e risonanza alle proprie giuste e lecite aspettative di ricongiungimento familiare: hanno messo la loro faccia in questa foto che ci hanno mandato. Ora tocca alla politica dare delle risposte.

GLI INFERMIERI:

Agnese S.

Mauro M.

Serena C.

Patrizia C.

Francesco P.

AnnaMaria M.

Adriana M.

Claudio Z.

Antonio G.

Irene S.

Clorinda M.

Roberta N.

Silvia P.

Alfonso P.

Enrica D.M.

Paolo L.

Milena S.

Stefano S.

Antonio S.

Vittorio G.

Marco M.

Antonella C.

Concetta Z.

Pasquale R.

Alberto B.

Serena S.

Daniela S.

Roberto C.

Annamaria G.

Donato C.

Vanessa D.

Anna Q.