Pietro Grasso nel Salento per un mini-tour di presentazione di libri

SALENTO – Pietro Grasso, senatore ed ex presidente del Senato della Repubblica Italiana, sarà nel Salento per un piccolo tour di presentazione di libri, giovedì 3 marzo a Caprarica, venerdì 4 a Calimera.

Invitato dalla libreria per ragazzi Il Giardino delle Nuvole, gestita dalla cooperativa sociale Il Dado Gira e dall’associazione Presidi del Libro, l’ex magistrato che ha collaborato strettamente con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è sempre impegnato nella lotta alla mafia con attività di divulgazione soprattutto per le giovani generazioni.

Link Sponsorizzato

In programma per lui un incontro d’autore giovedì 3 marzo 2022 alle ore 19 a Caprarica di Lecce nel Palazzo Comunale. La cittadina, particolarmente attiva in questi ultimi anni sui temi culturali e nell’impegno civile, ospita l’ex magistrato che ai tempi della strage di Capaci e di via D’Amelio era in prima linea nella lotta alla mafia. Parlerà del suo libro dal titolo “Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia”, edito da Feltrinelli, sarà intervistato da Gianfranco Lattante, caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno. Nell’occasione il sindaco Paolo Greco e l’assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia Alessandro Delli Noci consegneranno ai ragazzi appena diciottenni di Caprarica la Carta Costituzionale.

Link Sponsorizzato

La mattina di venerdì 4 marzo 2022 alle ore 10.30 al Nuovo Cinema Elio di Calimera, Grasso incontrerà i ragazzi delle scuole con cui parlerà del libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi” edito da Feltrinelli. Libro in cui parla del gruppo di giudici del pool antimafia e del loro straordinario coraggio.

Prima della presentazione porterà un suo saluto ai cittadini nella piazzetta dedicata ad Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, alla presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della sorella di Antonio, Tilde Montinaro, oggi impegnata nella sensibilizzazione contro la cultura mafiosa, il sindaco di Calimera Gianluca Tommasi, il presidente del Consiglio Comunale Pantaleo Palumbo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Campanelli.