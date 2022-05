Estemporanea di pittura, tre giorni con artisti provenienti da tutta Italia a Nardò

NARDO’ (Lecce) – Il Centro Studi Arte e Cultura di Nardò, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, ha organizzato la venticinquesima edizione della estemporanea di pittura a tema libero che prenderà il via domani, giovedì 26 maggio, in piazza Salandra (si inizia alle ore 17 con la presentazione degli artisti) e proseguirà anche nelle giornate di venerdì e sabato, 27 e 28 maggio, con lo spettacolo di pittura estemporanea a tema libero (sempre a partire dalle ore 17). Nella serata di sabato è prevista poi la cerimonia conclusiva. Ci saranno artisti provenienti da Puglia, Abruzzo, Campania, Lazio, Veneto e Friuli. Una manifestazione che torna dopo due anni di stop per l’emergenza pandemica e che ha il patrocinio del presidente della Giunta regionale, della Provincia di Lecce e del Comune di Nardò.

