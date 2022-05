Le previsioni meteo di oggi 3 maggio 2022

Puglia – Sole prevalente al mattino su tutto il territorio, nubi in aumento nel pomeriggio sul Salento con piogge o temporali sulla costa ionica; in serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutti i settori della regione.

Molise

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, temporali nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà instabile con piogge sui settori interni, generalmente più asciutto sulla costa.

Basilicata

Ampie schiarite al mattino su gran parte della regione al mattino, peggiora al pomeriggio con temporali anche intensi estesi su tutto il territorio. Miglioramento atteso in serata su tutta la regione

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dove sono attese deboli precipitazioni. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull’Appennino settentrionale con rovesci e temporali, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sull’arco Alpino, Piemonte e Liguria; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio attese piogge e temporali in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni su Umbria e Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino su Campania, Calabria e Isole Maggiori, sereno altrove. Al pomeriggio tempo instabile sulle aree Appenniniche e sui settori interni della Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto con residue piogge solo sul Molise.

Temperature minime in aumento su Isole Maggiori e sulle regioni del nord-ovest, stazionarie o in calo altrove; massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.

