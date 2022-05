BARI – Lo scorso giovedì 5 maggio 2022, presso la sala del Consiglio Regionale Puglia si è tenuta la presentazione del libro “Alla Corte di Federico II: Castelli di Puglia raccontati a fumetti”- Edizioni Dedalo – Bari. Il volume, fortemente voluto e redatto a cura di Giovanni Di Giuseppe, già Direttore della sede Rai di Bai per la Puglia, e di Rosanna Pucciarelli, Docente della Cattedra di Illustrazione Scientifica della Accademia di Belle Arti di Bari, è stato realizzato con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia.

I lavori sono stati brevemente introdotti dalle funzionarie Anna Vita Perrone e Maria Carmela Diddio, seguiti dai saluti istituzionali della Presidente del Consiglio, Loredana Capone, che ha sentitamente ringraziato gli esecutori di questo lodevole progetto, oltre che organizzatori e relatori dell’evento. “La Puglia si sa, è la terra il luogo ideale per sognare e continuare a stupirsi tra le mille meraviglie e lo scopo del libro è quello di far conoscere l’amore di Federico II di Svevia per la Puglia, il quale, per svariate motivazioni, nonché interessi economici e politici, ne rimase affascinato tanto da trasferire la capitale del Regno di Sicilia da Palermo a Foggia, impegnandosi poi a costruire nuove fortezze, 110 per l’esattezza, e ristrutturare le esistenti dotandole di nuove caratteristiche che le vicende storiche del momento richiedevano”. Poi, rivolgendosi agli studenti di alcune scuole medie presenti, i futuri cittadini, la presidente ha sottolineato l’enorme fortuna di vivere in un territorio ricco di storia e di valori culturali di cui andare fieri, da rispettare e salvaguardare, ricordando l’impegno sempre vivo della nostra Regione, in quanto Istituzione, invitandoli a visitare il “palazzo regionale”. La presentazione del libro, di alto valore formativo, è stata una lezione interattiva molto interessante, basata sull’importanza della conoscenza della storia, della cultura e sull’informazione degli usi e costumi tradizionali dell’epoca medioevale, con l’obiettivo di stimolare curiosità e la conoscenza dei luoghi. Racconta la storia di alcuni castelli pugliesi, la vita di corte di Federico II composta da letterati, scienziati, filosofi, architetti, e la passione dell’imperatore per la caccia. Vengono messi in risalto valori della diplomazia, dei rapporti sociali, dell’educazione, della solidarietà e dell’importanza di tramandare la storia.

“La realizzazione del libro – ha commentato la Pucciarelli – che è composto in parte di narrativa ed in parte di immagini, la cui definizione precisa corrisponde a “grafic novel”, è stata abbastanza impegnativa ed ha comportato molto tempo per la necessaria attenzione posta al lavoro scientifico e alle ricerche storiche ed iconografiche, per garantire l’attendibilità delle informazioni e la veridicità delle vicende storiche raccontate”.

Di Giuseppe ha affermato che – “ se pur affascinati dalle fiabe e dalle leggende che si raccontano intorno ai Castelli e ai re che li hanno abitati, è importante attenerci sempre a fonti storiche attendibili, per preservare la nostra cultura e la memoria fedele degli accadimenti da tramandare”.

I fumetti rappresentati nel libro sono stati realizzati a cura dalle neo-laureate dell’Accademia, Vittoria Lorusso, Debora Gregorio, Teresa Chimienti. Hanno dato voce ai personaggi dell’audio libro gli attori Mariella Lippo, Pino Matera, Ernesto Marletta Maria Passaro, della Compagnia di recitazione “Artemisia” fondata sul valor educativo della cultura, che si ringrazia. Ulteriori ringraziamenti sono rivolti a Editing 3D di Pasquale, “PACO” Toscano, per il contributo per la grafica.