NARDO’ (Lecce) – Dario Verdesca è il nuovo Segretario del Comune di Nardò. Lo ha nominato il sindaco Pippi Mellone con il decreto n. 17 del 3 giugno. Dario Verdesca è iscritto nella fascia “A” dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Puglia e sarà titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Nardò e Leverano (che hanno stabilito la gestione coordinata del servizio di segreteria comunale).

Dario Verdesca è nato a Nardò il 26 gennaio 1980, ha conseguito nel 2005 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma con una tesi in Diritto Amministrativo sul tema La Dirigenza Pubblica. Nel 2010 è risultato idoneo al corso-concorso ai fini dell’esercizio della professione di Segretario comunale della SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale). Nel 2020 ha conseguito il titolo di Master Universitario di II° livello in “Public and Innovation Management – Smart City (MASIC)” presso la School of Management – Università LUM “Jean Monnet” di Bari. Nel 2022 ha frequentato e superato il corso di specializzazione (di cui all’art.14, comma 1, DPR 465/97 denominato “Se.F.A. 2020”) per il conseguimento dell’idoneità a Segretario nei Comuni con più di 65 mila abitanti, nei Comuni capoluogo di provincia e nelle Provincie. È già stato segretario comunale in diversi Comuni della Lombardia e nel Salento a Zollino (Lecce), Porto Cesareo (Lecce), sede convenzionata di Zollino-Sanarica (Lecce), Sanarica (Lecce), sede convenzionata di Porto Cesareo-Zollino (Lecce), sede convenzionata di Leverano-Porto Cesareo, sede convenzionata di Leverano-Alezio (Lecce).