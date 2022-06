La scuola, la rete, il futuro. Presentato il volume “Verso il Bilancio sociale a scuola, un’esperienza di ricerca-azione in rete”

Presentato nella giornata di lunedì 30 maggio nella scuola Cesare Battisti di Lecce il volume dal titolo “Verso il Bilancio sociale a scuola, un’esperienza di ricerca-azione in rete”, a cura di Maria Maggio e Maria Rosaria Rielli. L’occasione per dare protagonismo alle dinamiche formative della scuola e al rapporto con il contesto socio-economico-istituzionale di riferimento. Presenti numerosi dirigenti scolastici e i vertici della dirigenza scolastica territoriale, insieme ad alti rappresentanti dell’amministrazione regionale.

“Raccogliamo i frutti di un lavoro lungo, avviato negli anni precedenti la pandemia – ha dichiarato la dirigente del Cesare Battisti, e una delle curatrici del volume Maria Rosaria Rielli, un percorso che oggi ci vede impegnati in un momento di svolta per l’intera rete pugliese al fine di rispondere alle istanze di responsabilità e rendicontazione sociale”.

Ha aperto la tavola rotonda, organizzata per presentare il libro, l’intervento del prof, Vittorio Boscia, direttore del dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, seguito dalla relazione del prof Angelo Paletta, direttore del dipartimento di scienze aziendali dell’Università di Bologna il quale ha riportato le questione più tecniche inerenti alle metodologie e agli strumenti per addivenire ad un corretto Bilancio sociale.

“Siamo sempre tesi verso…”- ha commentato nel suo saluto l’assessore regionale alla Formazione e al Lavoro Sebastiano Leo, quasi a voler sottolineare l’urgenza di organizzare su base condivisa i bisogni di accountabilty della scuola, valorizzando sotto il profilo culturale il pregevole lavoro pubblicato da Maggio e Rielli.”

All’intervento del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Lecce Vincenzo Melilli ha fatto seguito l’analisi critica della dott.ssa Anna Cammalleri, consigliere del Presidente della Regione Puglia per la Formazione, l’occupazione e la cittadinanza attiva. “Il ruolo della scuola è strategico – ha dichiarato – ma un ruolo si può assumere o interpretare, perché se da un lato è importante il perimetro istituzionale nel quale si mette in scena la missione delle politiche formative, dall’altro è fondamentale la visione che va intesa come responsabile lettura verticale del futuro. Un futuro da interpretare. Il compito a cui siamo chiamati tutti”.