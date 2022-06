Le previsioni meteo di oggi 24 giugno 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e nuvolosità medio-alta in transito al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con nubi sparse e ampie schiarite.

Nazionale

Al mattino piogge e temporali sparsi lungo l’arco alpino con locali sconfinamenti in Piemonte, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Emilia Romagna e Liguria. In serata residue piogge sui medesimi settori, con locali fenomeni anche in Liguria. Migliora nella notte. Sulle regioni del Centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Al pomeriggio locali piogge sulla Sardegna, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. In serata residui fenomeni ancora in Sardegna, prevalenza di cieli sereni altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Nord, sulla Sardegna e sulle regioni adriatiche, stabili o in aumento sul resto d’Italia; massime stabili o in calo al Nord e sulle Isole Maggiori, in aumento sul resto della Penisola.

