Le previsioni meteo di oggi 9 giugno 2022

Puglia – Nuvolosità irregolare in transito al mattino con qualche pioggia sul Salento. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi. Fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali su Veneto, Romagna e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sui medesimi settori, ma con fenomeni più deboli. In serata tempo in miglioramento con ampi spazi di sereno sulle regioni di nord-ovest, ancora coperto su Trentino, Romagna e Triveneto.

AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali diffusi, tempo più asciutto sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio fenomeni intensi attesi tra Marche e Abruzzo; piogge sparse sulle restanti regioni. In serata insistono le precipitazioni sui settori Adriatici; condizioni meteo in graduale miglioramento su Lazio e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare specie sulle regioni peninsulari, con isolate piogge tra Campania e Salento. Al pomeriggio temporali anche intensi tra Campania, Molise e Puglia, cieli in prevalenza poco nuvolosi altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.

Temperature minime generalmente stazionarie e massime in calo da nord a sud.

