Le previsioni meteo di oggi 22 luglio 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Al mattino tempo asciutto con cieli completamente sereni su tutti i settori. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni su Alpi ed Appennino Tosco-Emiliano, soleggiato sul resto del settentrione. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali.

Link Sponsorizzato

AL CENTRO

Tempo stabile e asciutto al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutti i settori, salvo innocui addensamenti sui settori interni. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che nelle ore pomeridiane. In serata ancora tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni.

Temperature minime stabili o in aumento, in lieve calo solo al Nord-Ovest; massime in generale rialzo.

www.centrometeoitaliano.it