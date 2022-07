Le previsioni meteo di oggi 7 luglio 2022

Puglia – Cieli sereni al mattino. Al pomeriggio possibili precipitazioni sui settori settentrionali della regione. In serata fenomeni estesi a Barese, Murgia e Tarantino. Attesi temporali intensi nella notte.

AL NORD

Al mattino stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; isolate precipitazioni su Piemonte e Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Appennino settentrionale e Alpi orientali; nessuna variazione altrove. In serata fenomeni in sconfinamento sulla Romagna, ampie schiarite sui restanti settori; migliora nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su Appennini e preappennini, più asciutto sulle coste. In serata residue precipitazioni specie sulle regioni Adriatiche; sereno o poco nuvoloso altrove. Peggiora nella notte con acquazzoni e temporali a partire dai settori Adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi solo sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Campania e Basilicata, cieli soleggiati o ancora poco nuvolosi altrove. In serata residue piogge sui medesimi settori; tempo stabile altrove con cieli sereni. Peggiora nella notte.

Temperature minime in generale calo; massime stabili o in aumento al nord, stazionarie o in diminuzione al centro-sud.

