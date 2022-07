Oss idonei al concorso di Foggia, ma ancora precari dopo aver combattuto nel momento più buio del covid

PUGLIA – Essere idoneo al concorso di Foggia, ma restare precari: è la maledizione di alcuni Oss che tornano a far sentire la loro voce allo scoppio dello scandalo sui presunti “favoritismi” nella sanità. Mentre i reparti degli ospedali restano scoperti in un’afosa estate, piena di turisti e Covid, i precari della sanità restano nel loro limbo, “figli di un dio minore”, volendo lanciarsi in qualche citazione. Mentre il Pronto Soccorso annaspa, e i reparti non sanno più dove reperire le figure mancanti, il precariato resta saldo nella sanità. “Noi non siamo gli avvisisti del 18 aprile che adesso stanno lavorando per sanità service – spiega Loredana Primavera, che partecipa a un comitato di Oss in protesta – Noi siamo quelli Oss di cui nessuno parla e di cui nessuno vuole parlare. Siamo idonei in graduatoria, abbiamo lavorato nella pandemia ma siamo stati lasciati a casa senza alcuna possibilità di reintegro”.



Eppure aver lavorato durante la fase acuta della pandemia dovrebbe essere considerato punteggio in più, una medaglia al valore! “Molti di coloro che oggi sono in Sanità service sono in posti più bassi nella graduatoria e non si sa perché! Questa benedetta graduatoria doveva scorrere tutta – spiega l’operatrice socio-sanitaria – Sempre per assunzioni a tempo determinato creando precariato su precariato e non consentendo a nessuno di maturare i requisiti. Logica non clienterale avrebbe voluto che dopo il fabbisogno con una graduatoria valida, avrebbero dovuto assumere da lì. Io sono 4557 in graduatoria, ho lavorato nell’ospedale di Galatina nel reparto Covid per 8 mesi, da dicembre sono senza lavoro insieme a 100 miei colleghi“.